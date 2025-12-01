Nowy tydzień rozpoczyna się bardzo udanie dla krajowej waluty, która jest mocniejsza względem najważniejszych walut. W godzinach przedpołudniowych kurs dolara w stosunku do złotego zniżkował do poziomu ok. 3,64 zł. Spadki notuje także euro, za które płacono poniżej 4,23 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego zniżkowały do ok. 4,53 zł.

Inwestorzy docenili siłę polskiej gospodarki

Złotemu pomogły kolejne pozytywnie wieści z krajowej gospodarki. Przede wszystkim pozytywnie zaskoczyły finalne dane o dynamice polskiego PKB w III kwartale - wstępne wyliczenia zostały skorygowane w górę do 3,8 proc. Kolejną dobrą wiadomością jest są wyższe od prognoz wskazania indeksu PMI obrazującego kondycję sektora przemysłowego, który wyniósł w listopadzie 49,1 pkt. To najwyższy odczyt od ponad pół roku. Dodatkowym wsparciem jest globalnie słabszy dolar, który rozpoczął nowy tydzień od pogłębienia zeszłotygodniowej przeceny. - Złoty jest silny, chociaż opublikowane w miniony piątek szacunki GUS dotyczące listopadowej inflacji CPI (2,4 proc. r./r.) mogą nieco podbijać spekulacje, co do cięcia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu już w najbliższą środę -3 grudnia. Rynek jednak szacuje taki ruch zaledwie na 30 proc. Argumentami za dobrymi notowaniami polskiej waluty pozostają, zatem niezłe dane makro, oraz utrzymująca się słabość dolara na rynkach globalnych – wskazuje w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.