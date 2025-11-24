Aktualizacja: 24.11.2025 12:11 Publikacja: 24.11.2025 11:44
W wyniku postępów w negocjacjach na temat planu pokojowego mającego zakończyć wojnę w Ukrainie inwestorzy łaskawiej spojrzeli na złotego, co przekłada się na jego umocnienie względem kluczowych walut. Pod wpływem czynników globalnych w godzinach przedpołudniowych kurs dolara do złotego obniżył się do poziomu 3,67 zł. Polska waluta zyskała też w odniesieniu do euro, które kosztuje ok. 4,23 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego zjechały nieco poniżej poziomu 4,55 zł.
Wśród inwestorów odżyła nadzieja na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego za sprawą wzmożonych działań czołowych światowych przywódców, które zaowocowały nowym planem pokojowym. O ile jego pierwotna wersja będąca efektem rozmów USA i Rosji budziła pewne obawy, to w trakcie weekendu w wyniku rozmów z Ukrainą i zachodnioeuropejskimi przywódcami udało się poczynić pewne postępy. Zmniejszenie ryzyka geopolitycznego ma pozytywne przełożenie na notowania walut krajów w naszym regionie. – W tym tygodniu nadal kluczowe dla rynku walutowego będą globalne nastroje i toczące się dyskusje nt. planu pokojowego w Ukrainie. Po niedzielnych rozmowach USA, Ukrainy i jej sojuszników europejskich w Genewie waluty naszego regionu zaczęły odreagowywać piątkowy stres – wskazują w komentarzu porannym ekonomiści Santander Banku Polska.
