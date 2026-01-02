Bogusław Chrabota: Przyglądajmy się z uwagą Bułgarii

Aktualizacja: 03.01.2026 12:49 Publikacja: 02.01.2026 05:03
Pierwszego stycznia do strefy euro wkroczyła Bułgaria. I nie był to bynajmniej krok defiladowy. Kraj w sprawie przyjęcia euro był podzielony, podobnie jak podzielona jest Polska. Nie obyło się bez protestów; przeciwnicy euro demonstrowali, głównie w Sofii, przez całą jesień. Od początku jednak było wiadomo, że wiele z tych protestów animowały środowiska prorosyjskie, o ile nie bezpośrednio KGB. Nie należy też lekceważyć realnych obaw Bułgarów.
To kraj niezwykle podzielony politycznie, wstrząsany co chwila upadkami kolejnych rządów, z powtarzanymi w krótkich interludiach wyborami parlamentarnymi. Wystarczy przypomnieć, że od wiosny 2021 roku wybory miały miejsce siedem razy, a na 2026 zaplanowano kolejne. Zarazem Bułgaria, mimo konsekwentnego wzrostu, to wciąż najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej. Z bardzo złą infrastrukturą, anachroniczną wsią i zacofanym rolnictwem. Enklawy bogactwa: Sofia, okolice Warny czy Burgas to wciąż za mało, by nadać bułgarskiej gospodarce wysokie tempo wzrostu.
Dlatego Bułgarzy mają prawo bać się wspólnej waluty, która zamiast akceleratorem wzrostu, może się okazać, zwłaszcza przy niestabilnym parlamentaryzmie, przyczyną zubożenia całego społeczeństwa. Właśnie tym straszą przeciwnicy euro (najczęściej o moskiewskiej proweniencji) i – jak widać – znajdują posłuch.
Zarazem jednak ta sama Bułgaria to kraj o wyjątkowo stabilnej walucie. Przyczyny dla ekspertów nie są tajemnicą. Niespełna trzy dekady temu, w 1997 r. kurs bułgarskiego lewa związano na sztywno z niemiecką marką, a po przyjęciu w Europie wspólnej waluty, zasadę tę przeniesiono na euro. Więc tak naprawdę w Bułgarii niewiele się zmieni. Nawet monety (euro bite w Bułgarii) zachowują tradycyjne bułgarskie znaki i symbole, z liternictwem w cyrylicy. Stabilna waluta to nie jedyny atut bułgarskiej gospodarki. Innym jest stosunkowo niewielkie zadłużenie (poniżej 25 proc. PKB), niska inflacja (2,7 proc.) i deficyt (3 proc.).
Czy należy wobec tego spodziewać się turbulencji? Większość ekspertów twierdzi, że Bułgaria na euro głównie zyska, choć roli waluty w gospodarce nie należy mistyfikować. Bez wątpienia wzrosną ratingi (już wzrosły) i atrakcyjność inwestycyjna kraju. Znikną koszty transakcyjne. Przez jakiś czas ofiarami będą turyści, bo ceny w sezonie bez wątpienia zostaną zaokrąglane w górę, ale to zjawisko szybko się skończy. Tym bardziej, że dla przybyszów z Unii Europejskiej możliwość posługiwania się na miejscu własną walutą (bez potrzeby wymiany na lewy) będzie przyjęta bardzo pozytywnie. Czy należy spodziewać jakiegoś nagłego kryzysu? Raczej nie, choć Moskwa zrobi wiele, by obrzydzić Bułgarom wejście na kolejny poziom integracji.
Po co o tym wszystkim piszę? Bo jak co roku 2 stycznia poruszamy w Rzeczpospolitej temat wspólnej waluty w Polsce. Mój redakcyjny kolega, Cezary Szymanek, we wstępniaku się nie myli. Nie szkoda róż, gdy płonie las. Innymi słowy, może nie warto dziś walczyć nad Wisłą o euro, kiedy coraz bardziej zagrożone jest poparcie dla samej obecności Polski w Unii. Zgoda; perspektywa polexitu, koszmar mojego pokolenia, staje się dla części prawicy atrakcyjnym postulatem w polityce. Tłumaczenie Polakom, że to Polskę wzmocni, jest oczywistym cynizmem, szaleństwem i dyktowaną przez Moskwę szkodliwą narracją. Straszne, że tylu z nas daje się na to nabierać. Zgoda więc; w pierwszej kolejności trzeba bronić polskiej obecności w Unii, to kwestia numer jeden. Ale nie można zapomnieć o euro. Bo Unia to też euro. Zarazem przepustka do lepszego świata. Świata polskich aspiracji. Nie można z tego zrezygnować.
