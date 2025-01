Trwanie przy złotym nie gwarantuje suwerenności

– Trzeba w tej sytuacji powtórzyć: w miarę postępów realnej konwergencji relatywne korzyści z przyjęcia euro maleją. A to sprawia, że trudniej też będzie pozyskać społeczną akceptację dla odejścia od złotego. Jednak pozostanie poza obszarem wspólnego europejskiego pieniądza wcale nie zwiększa autonomii krajowej polityki gospodarczej czy monetarnej i nie gwarantuje ekonomicznego bezpieczeństwa w razie wstrząsów zewnętrznych – przekonuje Janusz Jankowiak. I dodaje, że żeby to wiedzieć, ludzie muszą być rzetelnie informowani o bilansie kosztów i korzyści z członkostwa w strefie euro. A to obowiązkowa praca do wykonania na szczeblu rządu, banku centralnego i parlamentu.

Prof. Witold Orłowski przypomina, że w rozmowie o wejściu do strefy euro ważne są argumenty ekonomiczne i polityczne. – Większość ekonomistów uważa, choć ścierają się tu różne opinie, że przy dobrej polityce raczej zyskalibyśmy na przyjęciu unijnej waluty – mówi prof. Orłowski. – Jeśli spojrzeć natomiast na geopolitykę, to zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie miejsca na spory jest zdecydowanie mniej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, także ekonomicznego, po prostu powinniśmy przyjąć euro – stawia kropkę nad „i”.

Geopolityka to argument za euro, ale droga jest daleka

Na geopolitykę uwagę zwraca też Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole Polska. – Wojna i wzrost ryzyka geopolitycznego w naszym regionie to dodatkowy argument za tym, by euro w Polsce wprowadzić – mówi Borowski.

Jego zdaniem to jednak odległa perspektywa. – To też nie jest dobry moment na przyjęcie euro. Zanim to nastąpi, gospodarka musi wrócić do równowagi makroekonomicznej, inflacja musi zostać trwale obniżona. Musi się pojawić perspektywa długotrwałego spełniania kryteriów wejścia do strefy euro – wylicza główny ekonomista Credit Agricole Polska.

Zwraca uwagę, że mamy dziś w Polsce podwyższoną inflację, która będzie rosła w najbliższych miesiącach. Jesteśmy daleko od celu inflacyjnego. Wejście do strefy euro oznaczałoby zaś znaczący spadek stóp procentowych, co byłoby dużym impulsem popytowym i w konsekwencji także inflacyjnym. – Zresztą przyjęcie euro nie dzieje się z dnia na dzień. To daleka droga i odległy czas. I ten czas trzeba wykorzystać. Na przeprowadzenie ponownej, bardzo dogłębnej analizy konsekwencji wejścia Polski do strefy euro, uwzględniającej korzyści i koszty, także ryzyko geopolityczne – przekonuje Jakub Borowski.

Jego zdaniem możliwość przygotowania takiej analizy i przedstawienia rzetelnego bilansu ma dziś tylko NBP. Ma potrzebną do tego wiedzę, dane i narzędzia. Prace musiałyby potrwać co najmniej dwa lata. Przy obecnym kierownictwie banku centralnego ich podjęcie – w ocenie ekonomisty Credit Agricole – nie wydaje się możliwe. Ekonomista przypomina też, że właśnie weszliśmy w procedurę nadmiernego deficytu, z której będziemy wychodzić przez kilka lat. – Natomiast absolutnie powinniśmy na temat euro rozmawiać – uważa Jakub Borowski.