Chiny chcą stworzyć juanowe stablecoiny

Rada Państwa ChRL jeszcze w tym miesiącu przejrzy i prawdopodobnie zatwierdzi plan zwiększenia globalnego wykorzystania juana, w tym dogonienia USA w kwestii stablecoinów. W ramach tego planu może ona dać „zielone światło” dla stworzenia tzw. stabilnych kryptowalut opartych na juanie – donosi agencja Reutera.

Plan Chin dotyczący wykorzystania stablecoinów, jeśli zostanie zatwierdzony, oznaczałby poważną zmianę w podejściu do aktywów cyfrowych. W 2021 roku kraj zakazał handlu kryptowalutami i ich wydobycia z powodu obaw o stabilność systemu finansowego. Chiny od dawna dążą do osiągnięcia przez juana statusu waluty globalnej, na wzór dolara lub euro, co odzwierciedlałoby ich pozycję jako drugiej co do wielkości gospodarki świata. Jednak ścisła kontrola kapitału i bilionowe nadwyżki handlowe utrudniały realizację tego celu.

Tymczasem udział juana jako globalnej waluty płatniczej spadł w czerwcu do 2,88 proc., najniższego poziomu od dwóch lat, według platformy płatniczej SWIFT. Dla porównania dolar amerykański miał 47,19 proc. udziału w rynku. Chiny stosują ścisłą kontrolę kapitału, aby zarządzać przepływami transgranicznymi, z nielicznymi schematami łączącymi, które pozwalają na lokowanie kapitału na niektórych kluczowych rynkach zagranicznych, takich jak Hongkong.

Czym są stablecoiny?

Stablecoiny to rodzaj kryptowaluty zaprojektowany tak, aby utrzymywać stałą wartość, zwykle powiązany z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański, i często używany przez traderów kryptowalut do transferu środków między tokenami.