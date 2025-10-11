Manifestacja PiS. Jarosław Kaczyński do rządzących: Do widzenia!

Organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość marsz rozpoczął się o godz. 14.00 na placu Zamkowym w Warszawie. Do zebranych przemawiali prominentni politycy PiS. Pierwszym mówcą był Jarosław Kaczyński. – Trzeba w tym dzisiejszym trudnym czasie mówić tym, którzy rządzą, jak rządzą. Mówić im (...) w kolejnych wystąpieniach tak naprawdę jedno słowo: do widzenia! – rozpoczął.

– Zwoływaliśmy państwa najpierw tylko w jednej sprawie, czyli nielegalnej imigracji, paktu migracyjnego, później dodaliśmy jeszcze Mercosur, czyli rolnictwo. Dzisiaj zresztą można mówić, że rolnictwo przeżywa nie sprawę Mercosuru, przeżywa tragedię, kompletny upadek; ceny, które nie pokrywają kosztów – mówił były premier. Dodał, że umowa UE z Mercosur to rewolucja „w złym tego słowa znaczeniu” oraz „droga w stronę upadku polskiego rolnictwa, upadku polskiej wsi”.

Pakt migracyjny. Polska będzie zwolniona ze zobowiązań? Prezes PiS: Nie dajcie się oszukać

Prezes PiS przekonywał, że na tym nie kończą się bulwersujące wydarzenia. – Jest tego dużo więcej. Gdzie nie spojrzeć, tam mamy do czynienia z najróżniejszymi bardzo złymi, bardzo groźnymi wydarzeniami – kontynuował. Zaznaczył, że jest sprawa imigracji oraz ustaleń w sprawie paktu migracyjnego, które mają zapaść.

– Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo, za to, że nasz rząd potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła w życie i trwało to przez wiele lat, dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Proszę państwa, nie dajcie się oszukać, to są stare gry – zwrócił się do zebranych Jarosław Kaczyński.

Były premier wyraził przypuszczenie, że jeśli w Polsce w 2026 r. nie dojdzie do wyborów parlamentarnych, to czasowe zwolnienie Polski ze zobowiązań wynikających z paktu migracyjnego zostanie przedłużone do 2027 r. – Bo oni po prostu chcą wygrać wybory. To są takie gierki. Mają w tym poparcie kierownictwa Unii Europejskiej, tak jak mieli wtedy, kiedy myśmy rządzili – powiedział.