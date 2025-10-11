Aktualizacja: 11.10.2025 14:43 Publikacja: 11.10.2025 14:29
Migranci z Afryki Subsaharyjskiej wysiadają z łodzi w porcie Arrecife na Wyspach Kanaryjskich po tym, jak 8 maja 2025 r. podjęto 88 osób z dwóch łodzi z migrantami płynącymi do Europy
Foto: PAP/EPA/Adriel Perdomo
Decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść w przyszłym tygodniu. Do środy KE ma przedstawić postanowienia dotyczące paktu migracyjnego, w tym ocenę, które państwa Wspólnoty znajdują się pod tzw. presją migracyjną.
Określona ma zostać także tzw. roczna pula solidarnościowa, czyli liczba wymaganych relokacji migrantów i wpłat na potrzeby państw znajdujących się pod migracyjną presją. Pakt migracyjny ma być wdrożony we wszystkich państwach Unii Europejskiej od połowy przyszłego roku.
Czytaj więcej
„Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do ro...
Zgodnie z planem, jeżeli dane państwo zostanie uznane za znajdujące się pod presją migracyjną, ma zostać zwolnione z tzw. obowiązkowej solidarności, czyli obowiązku przyjęcia określonej liczby migrantów na swoim terytorium lub płacenia 20 tys. euro (85 tys. zł) kary za każdego nieprzyjętego.
W sobotę RMF FM podało, iż dziennikarka stacji „usłyszała w Brukseli”, że „Polska powinna się znaleźć w grupie krajów, które nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową”. Wyłączenie Polski z mechanizmu „obowiązkowej solidarności” miałoby wynikać z faktu przyjęcia przez Polskę milionów uchodźców z Ukrainy. Jeden z rozmówców stacji powiedział, że „Polska może znaleźć się w grupie krajów pod presją migracyjną, którym przysługuje wyjątek od wszelkich obciążeń związanych z relokacją”.
Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego i relokacji migrantów zapadnie kwalifikowaną większością głosów.
Czytaj więcej
Uchwalony wiosną 2024 r. przez Parlament Europejski nowy pakt migracyjny wzbudza niemało wątpliwo...
– Prawdopodobnie Polska zostanie wyłączona ze zobowiązań związanych z paktem migracyjnym – powiedziała w rozmowie z Polsat News Anna Radwan-Röhrenschef, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dodała, że ma to związek z przyjęciem przez Polskę dużej liczby uchodźców z Ukrainy. – Prawdopodobnie to wykluczenie wejdzie w życie, będzie obowiązywać przez rok i z dużym prawdopodobieństwem będzie odnawiane – oświadczyła.
„Słyszycie ten huk? To pękła bańka strachu o pakt migracyjny, którą pompowaliście od miesięcy” – napisał w serwisie X Paweł Śliz, szef klubu Polska 2050, zwracając się do polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. „Co teraz, mistrzowie paniki? Czym będziecie straszyć na jesieni? Może... zmutowanymi bobrami?” – dodał.
Ślizowi odpowiedziała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Napisała ona, że to rząd Donalda Tuska współpracował z Komisją Europejską ws. wdrażania paktu migracyjnego. „Tylko Węgry poinformowały Komisję, że nie zamierzają przygotować krajowego planu wdrażania, czyli de facto nie będą uczestniczyć w nowej unijnej polityce migracyjnej” – zaznaczyła.
Bryłka podkreśliła też, że wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu, w tym ustalanie rocznej puli solidarnościowej w ramach „mechanizmu solidarności” na 2026 rok będzie przedmiotem prac na Rada ds. sprawiedliwości, która odbędzie się 14 października. „W 2025 pakt nie obowiązuje. Polska nie została wyłączona z mechanizmu solidarności!” – napisała.
„Państwa unijne zostaną podzielone na beneficjentów i państwa wnoszące wkład. W rozporządzeniu o zarządzaniu migracją wyraźnie czytamy: »Aby ułatwić proces podejmowania decyzji, wniosek Komisji dotyczący aktu wykonawczego Rady ustanawiającego roczną pulę solidarnościową nie powinien być podawany do wiadomości publicznej do czasu jego przyjęcia przez Radę«. Co oznacza, że polska opinia publiczna po fakcie dowie się, w jaki sposób Polska uczestniczy w pakcie” – dodała.
Europosłanka Konfederacji zaznaczyła, że roczna pula solidarnościowa składa się z takich środków solidarnościowych jak relokacja, wkłady finansowe przekazywane przez państwa członkowskie oraz „alternatywne środki solidarnościowe w dziedzinie migracji, przyjmowania, azylu, powrotów i reintegracji oraz zarządzania granicami, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia operacyjnego, budowania zdolności”. „Zwolnienie z relokacji nie oznacza zwolnienia z paktu migracyjnego” – oświadczyła Anna Bryłka.
Czytaj więcej
Ośrodek dla imigrantów oczekujących na azyl, który Włosi stworzyli w Albanii, kosztuje siedem raz...
Do tematu w sobotę – w dniu, w którym PiS organizuje w Warszawie marsz przeciw nielegalnej migracji i umowie UE z Mercosur – odniósł się też premier Donald Tusk. „Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” – napisał w mediach społecznościowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / RMF FM
Decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść w przyszłym tygodniu. Do środy KE ma przedstawić postanowienia dotyczące paktu migracyjnego, w tym ocenę, które państwa Wspólnoty znajdują się pod tzw. presją migracyjną.
Określona ma zostać także tzw. roczna pula solidarnościowa, czyli liczba wymaganych relokacji migrantów i wpłat na potrzeby państw znajdujących się pod migracyjną presją. Pakt migracyjny ma być wdrożony we wszystkich państwach Unii Europejskiej od połowy przyszłego roku.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Czy Szymon Hołownia Pani/Pana zdaniem powinien odejść z polskiej polityki?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnik...
Polska 2050 powinna głosować za wyborem Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, zgodnie z umową koalicyjną....
Koalicja Obywatelska wysunęła się na prowadzenie w sondażu poparcia dla partii politycznych, wykonanym przez IBR...
Druga rocznica wyborów 15 października staje się okazją do politycznych rozliczeń. Szymon Hołownia walczy o wpły...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas