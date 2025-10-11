Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Polska może zostać wyłączona z mechanizmu obowiązkowej solidarności w zakresie przymusowej relokacji migrantów?

Jak długo miałoby obowiązywać wyłączenie Polski ze zobowiązań związanych z paktem migracyjnym?

Jak sprawę komentuje premier Donald Tusk?

Czy czasowe zwolnienie z mechanizmu relokacji oznacza, że pakt migracyjny nie będzie Polski obowiązywał?

Decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść w przyszłym tygodniu. Do środy KE ma przedstawić postanowienia dotyczące paktu migracyjnego, w tym ocenę, które państwa Wspólnoty znajdują się pod tzw. presją migracyjną.

Określona ma zostać także tzw. roczna pula solidarnościowa, czyli liczba wymaganych relokacji migrantów i wpłat na potrzeby państw znajdujących się pod migracyjną presją. Pakt migracyjny ma być wdrożony we wszystkich państwach Unii Europejskiej od połowy przyszłego roku.

Pakt migracyjny. Polska będzie na rok wyłączona z obowiązkowej solidarności?

Zgodnie z planem, jeżeli dane państwo zostanie uznane za znajdujące się pod presją migracyjną, ma zostać zwolnione z tzw. obowiązkowej solidarności, czyli obowiązku przyjęcia określonej liczby migrantów na swoim terytorium lub płacenia 20 tys. euro (85 tys. zł) kary za każdego nieprzyjętego.