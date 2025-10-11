Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pakt migracyjny. Polska nie będzie musiała płacić? Nieoficjalne doniesienia

Z uwagi na dużą liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych w ramach unijnego paktu migracyjnego – podało RMF FM, powołując się na swe nieoficjalne ustalenia. „Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie” – oświadczył premier Donald Tusk. „Polska nie została wyłączona z mechanizmu solidarności” – skomentowała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka.

Publikacja: 11.10.2025 14:29

Migranci z Afryki Subsaharyjskiej wysiadają z łodzi w porcie Arrecife na Wyspach Kanaryjskich po tym

Migranci z Afryki Subsaharyjskiej wysiadają z łodzi w porcie Arrecife na Wyspach Kanaryjskich po tym, jak 8 maja 2025 r. podjęto 88 osób z dwóch łodzi z migrantami płynącymi do Europy

Foto: PAP/EPA/Adriel Perdomo

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Polska może zostać wyłączona z mechanizmu obowiązkowej solidarności w zakresie przymusowej relokacji migrantów?
  • Jak długo miałoby obowiązywać wyłączenie Polski ze zobowiązań związanych z paktem migracyjnym?
  • Jak sprawę komentuje premier Donald Tusk?
  • Czy czasowe zwolnienie z mechanizmu relokacji oznacza, że pakt migracyjny nie będzie Polski obowiązywał?

Decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść w przyszłym tygodniu. Do środy KE ma przedstawić postanowienia dotyczące paktu migracyjnego, w tym ocenę, które państwa Wspólnoty znajdują się pod tzw. presją migracyjną.

Określona ma zostać także tzw. roczna pula solidarnościowa, czyli liczba wymaganych relokacji migrantów i wpłat na potrzeby państw znajdujących się pod migracyjną presją. Pakt migracyjny ma być wdrożony we wszystkich państwach Unii Europejskiej od połowy przyszłego roku.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Nawrocki pisze do von der Leyen. Zapowiedział stanowisko Polski w sprawie relokacji migrantów

Pakt migracyjny. Polska będzie na rok wyłączona z obowiązkowej solidarności?

Zgodnie z planem, jeżeli dane państwo zostanie uznane za znajdujące się pod presją migracyjną, ma zostać zwolnione z tzw. obowiązkowej solidarności, czyli obowiązku przyjęcia określonej liczby migrantów na swoim terytorium lub płacenia 20 tys. euro (85 tys. zł) kary za każdego nieprzyjętego.

Reklama
Reklama

W sobotę RMF FM podało, iż dziennikarka stacji „usłyszała w Brukseli”, że „Polska powinna się znaleźć w grupie krajów, które nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową”. Wyłączenie Polski z mechanizmu „obowiązkowej solidarności” miałoby wynikać z faktu przyjęcia przez Polskę milionów uchodźców z Ukrainy. Jeden z rozmówców stacji powiedział, że „Polska może znaleźć się w grupie krajów pod presją migracyjną, którym przysługuje wyjątek od wszelkich obciążeń związanych z relokacją”.

Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego i relokacji migrantów zapadnie kwalifikowaną większością głosów.

Czytaj więcej

Jak rozwiązać problem migracji w Europie?
Świat
Jak rozwiązać problem migracji w Europie?

– Prawdopodobnie Polska zostanie wyłączona ze zobowiązań związanych z paktem migracyjnym – powiedziała w rozmowie z Polsat News Anna Radwan-Röhrenschef, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dodała, że ma to związek z przyjęciem przez Polskę dużej liczby uchodźców z Ukrainy. – Prawdopodobnie to wykluczenie wejdzie w życie, będzie obowiązywać przez rok i z dużym prawdopodobieństwem będzie odnawiane – oświadczyła.

Anna Bryłka: Polska nie została wyłączona z mechanizmu solidarności

„Słyszycie ten huk? To pękła bańka strachu o pakt migracyjny, którą pompowaliście od miesięcy” – napisał w serwisie X Paweł Śliz, szef klubu Polska 2050, zwracając się do polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. „Co teraz, mistrzowie paniki? Czym będziecie straszyć na jesieni? Może... zmutowanymi bobrami?” – dodał.

Ślizowi odpowiedziała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Napisała ona, że to rząd Donalda Tuska współpracował z Komisją Europejską ws. wdrażania paktu migracyjnego. „Tylko Węgry poinformowały Komisję, że nie zamierzają przygotować krajowego planu wdrażania, czyli de facto nie będą uczestniczyć w nowej unijnej polityce migracyjnej” – zaznaczyła.

Reklama
Reklama

Bryłka podkreśliła też, że wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu, w tym ustalanie rocznej puli solidarnościowej w ramach „mechanizmu solidarności” na 2026 rok będzie przedmiotem prac na Rada ds. sprawiedliwości, która odbędzie się 14 października. „W 2025 pakt nie obowiązuje. Polska nie została wyłączona z mechanizmu solidarności!” – napisała.

„Państwa unijne zostaną podzielone na beneficjentów i państwa wnoszące wkład. W rozporządzeniu o zarządzaniu migracją wyraźnie czytamy: »Aby ułatwić proces podejmowania decyzji, wniosek Komisji dotyczący aktu wykonawczego Rady ustanawiającego roczną pulę solidarnościową nie powinien być podawany do wiadomości publicznej do czasu jego przyjęcia przez Radę«. Co oznacza, że polska opinia publiczna po fakcie dowie się, w jaki sposób Polska uczestniczy w pakcie” – dodała.

Europosłanka Konfederacji zaznaczyła, że roczna pula solidarnościowa składa się z takich środków solidarnościowych jak relokacja, wkłady finansowe przekazywane przez państwa członkowskie oraz „alternatywne środki solidarnościowe w dziedzinie migracji, przyjmowania, azylu, powrotów i reintegracji oraz zarządzania granicami, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia operacyjnego, budowania zdolności”. „Zwolnienie z relokacji nie oznacza zwolnienia z paktu migracyjnego” – oświadczyła Anna Bryłka.

Czytaj więcej

Giorgia Meloni
Polityka
Włosi chcieli wysyłać imigrantów do Albanii. Nie udalo się, a zapłacili krocie

Donald Tusk: Relokacji migrantów nie będzie

Do tematu w sobotę – w dniu, w którym PiS organizuje w Warszawie marsz przeciw nielegalnej migracji i umowie UE z Mercosur – odniósł się też premier Donald Tusk. „Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” – napisał w mediach społecznościowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / RMF FM

Polityka Unia Europejska (UE) Społeczeństwo Osoby Donald Tusk Imigranci Kryzys migracyjny Anna Bryłka

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Polska może zostać wyłączona z mechanizmu obowiązkowej solidarności w zakresie przymusowej relokacji migrantów?
  • Jak długo miałoby obowiązywać wyłączenie Polski ze zobowiązań związanych z paktem migracyjnym?
  • Jak sprawę komentuje premier Donald Tusk?
  • Czy czasowe zwolnienie z mechanizmu relokacji oznacza, że pakt migracyjny nie będzie Polski obowiązywał?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść w przyszłym tygodniu. Do środy KE ma przedstawić postanowienia dotyczące paktu migracyjnego, w tym ocenę, które państwa Wspólnoty znajdują się pod tzw. presją migracyjną.

Określona ma zostać także tzw. roczna pula solidarnościowa, czyli liczba wymaganych relokacji migrantów i wpłat na potrzeby państw znajdujących się pod migracyjną presją. Pakt migracyjny ma być wdrożony we wszystkich państwach Unii Europejskiej od połowy przyszłego roku.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Szymon Hołownia powinien odejść z polskiej polityki?
Ryszard Petru: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie powinna zostać wicepremierem. Zapraszam na debatę
Polityka
Ryszard Petru: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie powinna zostać wicepremierem. Zapraszam na debatę
Premier Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu
Polityka
Tusk na powody do radości. Najnowszy sondaż partyjny: KO ucieka PiS-owi
Michał Szułdrzyński i Michał Płociński, redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczposp
Polityka
Donald Tusk rozgrywa Polskę 2050, a Sławomir Mentzen szuka chętnych do bitki
Reklama
Reklama
e-Wydanie