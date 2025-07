W 2024 roku do Włoch przypłynęło około 66 tysięcy migrantów – o ok. 58 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy do włoskiego wybrzeża dotarło około 157 tysięcy osób. Odnotowano również mniejszą liczbę nieletnich bez opieki przybywających do Włoch – około 8 tysięcy, wobec 19 tysięcy w 2023 roku. Najwięcej migrantów pochodziło z Bangladeszu, Syrii i Tunezji.