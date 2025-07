Tak czy inaczej, żadne z tych wyjaśnień nie usprawiedliwia działań parlamentu ani prezydenta – a wręcz działa na korzyść przeciwnika. Zarzuty wobec działalności NABU i SAP były przez Rosję formułowane bezpośrednio: Władimir Putin w swoim wystąpieniu w lutym 2022 r. stwierdził, że instytucje te są rzekomo sterowane przez ambasadę USA. Jeśli taki sygnał płynie z Kremla, należy go traktować jako ostrzeżenie, a nie instrukcję do działania.

Działania antykorupcyjne to warunek wejścia Ukrainy do UE

System antykorupcyjny to nie tylko nasz wewnętrzny front. To nasz klucz do przyszłości w Europie. Stanowi jeden z siedmiu kryteriów, które Komisja Europejska postawiła Ukrainie. Każdy atak na niezależność NABU czy SAP to zarazem sygnał dla Brukseli: reformatorska energia ukraińskich władz się wyczerpała. Stąd właśnie ta gwałtowna fala oburzenia. Ludzie wychodzą na ulice, bo rozumieją: walka o Europę to nie tylko wojna z Rosją, ale też wewnętrzna walka o zasady.

Odpowiedź społeczeństwa zmusza władze do refleksji, a partnerów zagranicznych – do działania. Tak, żyjemy w czasie wojny. I żadna akcja, która destabilizuje zaplecze, nie powinna szkodzić państwu. Ale milczenie to także broń. Tyle że w rękach tych, którzy chcą zawrócić kraj z właściwej drogi. Dlatego dziś ważne jest nie tylko zwyciężać na froncie, lecz także nie utracić tego, o co walczyliśmy na Majdanie. Demokracja w Ukrainie nadal żyje. A każdy z nas jest jej obrońcą.