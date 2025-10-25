Muniek Staszczyk: Nie jestem niewolnikiem jednej partii

Rzeczą bardzo ważną było i jest to, że oboje są wierzący: „Myślę, że to nam naprawdę bardzo pomogło, kiedy w naszym małżeństwie zaczęło się sypać. Muniek jest takim dobrym grzesznikiem. Upada, ale się podnosi. Ja z kolei wiem, że były takie okresy w naszym związku, kiedy mógł się poczuć zaniedbany, bywałam dla niego oschła. To nie jest tak, że on jest tym złym, a ja jestem chodzącym ideałem. Nawet jeśli czasami tak o mnie opowiada”.

Staszczykowie szczególnie lubią celebrować wspólne śniadania: „Oboje bardzo lubimy ten nasz poranny leniwy rytuał. A potem Muniek czasem pyta: »To co, Martusia, może walniemy różańczyk?« i razem się modlimy. To też jest coś naszego, co nas łączy” (…) Małżeństwo to jest trudna przygoda, ale też piękna. Mogłabym się zatrzymać na wadach i winach Muńka i go zostawić. Ale to nie jest cała prawda o nim. To jest człowiek z sercem na dłoni. Po cichu pomaga wielu ludziom. (…) Myślę, że warto mieć rodzinę i warto o nią walczyć”.

Sam Muniek dużo mówi o swojej wierze i katolicyzmie: „Tak, jestem wierzącym człowiekiem, ale nie chcę nikomu swojej wiary nachalnie narzucać ani jakoś przesadnie się z nią obnosić (…) Myślę, że wiara to zbyt intymna sprawa, żeby nią bombardować ludzi jakimiś chwytliwymi hasłami z koszulek”. Dodaje jednak, co można zobaczyć w jego pokoju: „Tu jest obraz Maryi, tu mamy Jezusa, tu moje zdjęcie z Olgą Tokarczuk, a tu z ekipą The Rolling Stones. Zaraz obok znowu Jezus, tym razem ikona autorstwa mojej córki. A trochę niżej mnóstwo płyt CD z muzyką. Rock’n’roll się miesza z duchowością. Taki nie do końca poukładany miks. To właśnie jestem ja”.

Chciałbym więc tak jak moi idole, o których tyle opowiadam, jak Dylan i Stonesi, grać jak najdłużej i się tym cieszyć Muniek

Muniek mówi też o swoim widzeniu polityki i wspomina, że być może słusznie uważany jest za symetrystę: „Co ja poradzę na to, że moje patrzenie na świat nie mieści się w schematach naparzanki między twardymi prawakami a turbo-postępowymi lewakami? Taki już jestem i tyle. W domu nasiąknąłem lewicowością, ale nie taką komunistyczną, tylko przedwojenną: PPS, ruch robotniczy i te sprawy. Dlatego jestem wyczulony na krzywdę ludzką i poniżanie słabszych. (…) Nie jestem niewolnikiem jednej partii. Staram się uważnie słuchać i przyglądać temu, co mówią i robią politycy. Jeśli mnie zawiodą, nie trzymam się ich kurczowo i krytykuję to, co mi się nie podoba (…) Ja jestem państwowcem. Kocham Polskę”.