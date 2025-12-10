Rzeczpospolita
„Jestem rozczarowany”. Kania o podwyżce poręczenia za list żelazny do 20 mln zł

Henryk Kania skomentował decyzję sądu apelacyjnego, który podwyższył kwotę poręczenia za list żelazny z 8 mln zł do... 20. Kania „jest bardzo rozczarowany” i zapowiada, że „postępowanie ekstradycyjne może trwać latami”.

Publikacja: 10.12.2025 15:58

Henryk kania musi zapłacić 20 mln złotych poręczenia

Foto: materiały prasowe

Aleksandra Ptak-Iglewska

Ponad dwie godziny zajęło Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach rozpatrzenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach o udzieleniu Henrykowi Kani listu żelaznego. Wyrok może nie spodobać się żadnej ze stron, ponieważ z jednej strony sąd utrzymał możliwość udzielenia Kani listu żelaznego, z drugiej jednak – podwyższył kwotę poręczenia majątkowego z 8 do 20 mln zł. Uzasadnienia jeszcze nie znamy, powstanie później, z uwagi na zawiłość sprawy. To postanowienie jest już prawomocne.

Obrona wnioskowała o obniżenie kwoty poręczenia. Prokurator również złożył zażalenie – oskarżyciel nie był zadowolony z udzielenia w ogóle takiego listu.

Kania: „ekstradycja będzie trwać latami”

Henryk Kania skomentował decyzję sądu za pośrednictwem współpracującej z nim agencji PR. Wyraził rozczarowanie decyzją sądu, następnie poinformował, że to odbiera mu „realne możliwości obrony”, i zapowiedział, że szybko do Polski nie wróci: – Moje postępowanie ekstradycyjne może trwać latami – napisał Henryk Kania.

Postępowanie ekstradycyjne nie wyklucza jednak, by były szef zakładów sam zdecydował się na powrót do Polski. Tego scenariusza Kania w liście nie rozważa. W kraju czeka byłego biznesmena proces karny i zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kania: kwota, której nie mam możliwości spełnić

Henryk Kania określił 20 mln zł „olbrzymią kwotą, której nie ma możliwości spełnić”, ale decyzja ma „nie osłabiać jego determinacji”. – Mam zaplanowane kolejne inicjatywy w Polsce i za granicą, na pewno będę walczył dalej – komentuje Henryk Kania. 

 

