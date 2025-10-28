Zakłady zostawiły po sobie kilkaset milionów złotych długów, a Henryk Kania – szef firmy, syn założyciela, wieloletni prezes, a następnie członek rady nadzorczej – ukrywa się w Argentynie przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a prokuratura od lat mozolnie proceduje jego ekstradycję. Z bezpiecznej odległości Kania rzuca oskarżenia, m.in. pod adresem byłych partnerów handlowych: że to oni, a nie karuzela pustych faktur VAT i wyłudzanie kredytów, doprowadzili do upadku firmy.

Lista zarzutów wobec Zakładów jest długa. Firma miała wymieniać się wartymi ponad 740 mln zł pustymi fakturami ze spółką Rubin Energy, swoją spółką zależną, wyłudzić zwrot podatku VAT na 28 mln zł, narazić Skarb Państwa na straty ponad 40 mln zł z tytułu podatku VAT. Upadek firmy wywołał też mały skandal w Alior Banku, w którym za udzielenie kredytu tej spółce zdymisjonowano kilka osób.

Majątek Zakładów wykupił Cedrob, a Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na upadłą spółkę trzy kary warte łącznie prawie 1,5 mln zł. Do upadku spółka prowadziła pięć zakładów i zatrudniała dwa tysiące osób. Przez ostatnie sześć lat działalności fotel prezesa zajmował Grzegorz M., następnie aresztowany przez CBŚP, a Kania był przewodniczącym rady nadzorczej, jednak np. wywiadów udzielali razem.

Walka o ekstradycję Henryka Kani z Argentyny

Henryk Kania został zatrzymany w lipcu 2020 r. na lotnisku w Argentynie. Jednak do dziś nie wrócił do Polski. Przeciwnie, sprawę jego ekstradycji rozpatruje właśnie... Sąd Najwyższy. Kasacja dotyczy oddalenia wniosków dowodowych obrony.

– Fakt ucieczki Henryka K. poza granice kraju nie wpływa na tok prowadzonego postępowania i nie stanowi przeszkody w jego kontynuowaniu, w sprawie status podejrzanego ma kilkanaście osób i przez cały czas wykonywane są czynności procesowe zmierzające do zgromadzenia pełnego materiału dowodowego – mówi „Rzeczpospolitej” prokurator Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.