Artur Bartkiewicz: O czym świadczy wpis Jacka Kurskiego uderzającego w Mateusza Morawieckiego?

W obozie PiS tak dużo okazywanych sobie publicznie serdeczności było ostatnio w 2011 roku, gdy rozchodziły się drogi Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego. Czy dziś obserwujemy proces, który będzie miał taki sam finał?

Publikacja: 16.12.2025 15:32

Mateusz Morawiecki i Jacek Kurski

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Szarża Jacka Kurskiego przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu wskazuje na to, że sprawy zaszły już bardzo daleko. Kurski nie tyle bowiem krytykuje politycznie wybory Morawieckiego, co wręcz zarzuca mu polityczną zdradę i konszachty z Koalicją Obywatelską, od czego w świecie Prawa i Sprawiedliwości gorsze mogłoby być chyba tylko zaprzedanie duszy diabłu – a i to pod warunkiem, że nie wytargowało się przy tym wysokiej ceny. Między wierszami we wpisie Kurskiego można przeczytać, że premier Morawiecki ma to i owo na sumieniu i może liczyć na amnestię w zamian za rolę Konrada Wallenroda, który rozbije PiS od środka i stworzy PiS-bis, na czele którego stanie Morawiecki, już nie były premier Zjednoczonej Prawicy, ale były doradca Donalda Tuska. Innymi słowy: to już nie hasło „nie ma wrogów na prawicy”, tylko „walka klas zaostrza się wraz ze zbliżaniem się do IV RP”. 

Problemem Mateusza Morawieckiego jest to, że w PiS postrzegany jest jako polityk, z którym nie da się odzyskać władzy

Kurski – co potwierdzają doniesienia Wirtualnej Polski – nie zdecydował się oczywiście w akcie nagłego przypływu odwagi położyć się Rejtanem w progu drzwi, przez które Mateusz Morawiecki zamierza wyprowadzić pisowskich kolaborantów i rzucić się w ramiona Donalda Tuska. Nie, działał za zgodą Jarosława Kaczyńskiego, który zresztą miał ostatecznie zmienić zdanie, ale nie zdążył Kurskiego powiadomić (albo chce, by ten ostatni przekaz poszedł w eter – dzięki czemu zarazem wysyła Morawieckiemu ostrzeżenie, jak i wyciąga do niego rękę). A skoro Kaczyński pozwala wytoczyć najcięższe działa przeciwko swojemu byłemu premierowi, to znaczy, że to już nie jest niewinna sprzeczka w pisowskiej rodzinie, ale fundamentalna różnica zdań.

W 2011 r. problemem było to, że grupa polityków prawicy skupionych wokół Ziobry (w której zresztą był Kurski) nie wierzyła, że z Jarosławem Kaczyńskim na czele PiS jest w stanie jeszcze wygrywać. Okazało się to, delikatnie mówiąc, niezbyt trafną oceną politycznej rzeczywistości. Teraz problem jest odwrotny – spychany na margines partii Morawiecki wraz ze swoimi „harcerzami” uznawany jest za polityka, z którym nie da się wygrywać. Zwłaszcza w rzeczywistości, w której po prawej stronie urosły w siłę Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, a PiS, bez co najmniej jednej z nich, nie może nawet marzyć o większości. A tak się składa, że dla Konfederacji Morawiecki jest symbolem pompowania w gospodarkę pustego pieniądza w okresie epidemii covidu i ograniczania w tym czasie wolności Polaków, a także ostatecznie zbyt uległej polityki wobec UE. A dla Konfederacji Korony Polskiej – z tych samych powodów – jest zapewne kandydatem do pokazowego procesu za zdradę skończonego wyrokiem, w najlepszym przypadku oznaczającym spędzenie najbliższych dekad w kamieniołomach. 

Jeśli kurs PiS-owi wyznaczą Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, to były premier Mateusz Morawiecki będzie mógł liczyć co najwyżej na miejsce w tylnych ławach w Sejmie i będzie musiał się cieszyć, że nie jest to miejsce na czyichś kolanach

Dlaczego Mateusz Morawiecki proponuje kurs ku centrum?

Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę i dlatego proponuje PiS-owi inną drogę – bynajmniej nie dlatego, że dogadał się z Donaldem Tuskiem, ale dlatego, że jeśli kurs PiS-owi wyznaczą Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, to były premier będzie mógł liczyć co najwyżej na miejsce w tylnych ławach w Sejmie i będzie musiał się cieszyć, że nie jest to miejsce na czyichś kolanach. Dlatego Morawiecki proponuje kurs alternatywny, bardziej ku centroprawicy, czyli próbę wyszarpania tych kilku wyborców PSL i Polski 2050, którzy jeszcze przy tych partiach zostali, a przede wszystkim walkę z KO o wyborcę centrowego spoza okopów wojny polsko-polskiej, który chciałby być dla odmiany dobrze rządzony, a nie wciągany w pasmo kolejnych, niekończących się rozliczeń drugiej strony.

Problemem Morawieckiego jest jednak to, że Kaczyński, któremu ziścił się koszmar, jakim było okrążenie PiS-u z prawej strony, boi się zapewne (być może nawet słusznie), że zrobi to jeszcze więcej miejsca dla Konfederacji. Więc w tym sporze prezes jest raczej „maślarzem”. I nie zmieni tego zapewne nawet jakiś rozejm, który być może Kaczyński z Morawieckim zawarł. Bo rozejm taki mógłby być trwały tylko wtedy, gdyby Morawiecki na jakiś, raczej dłuższy czas, wyrzekł się ambicji. A – obserwując jego ostatnią medialną aktywność – jest to jedna z ostatnich rzeczy, którą obecnie rozważa. 

Źródło: rp.pl

