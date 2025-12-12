Czego się boi premier Donald Tusk?

Aktualizacja: 12.12.2025 06:17 Publikacja: 12.12.2025 04:45
Foto: PAP/Piotr Nowak
Był w PRL taki dowcip z brodą: przychodzi facet do księgarni i pyta, czy jest konstytucja, a księgarz na to: „jest i to nawet nieużywana”. Podobnie można po dwóch latach gorzko opisać rządy sprawowane przez Donalda Tuska, choć ostatnio premier nieco się odbił i zaczął nawet władzy trochę „używać”, choć głównie rękoma Waldemara Żurka. Dzięki temu dwulecie swoich rządów obchodzi w znacznie lepszym sondażowym położeniu niż październikowy półmetek kadencji Sejmu. Czyli coś jednak się da – nawet z niesprzyjającym prezydentem.
Tyle że nadzieje społeczne, jakie wznieciła koalicja 15 października, wykraczały daleko poza rozliczenia. A i reszta rozbudzonych oczekiwań stoi w kontrze do marzeń twardego elektoratu Tuska o wojnie z PiS, bo sprowadza się raczej do przywrócenia normalności. Tymczasem efektem coraz większego politycznego szaleństwa, w jakie popadamy, jest to, że na niszczącej państwo polaryzacji może i KO rośnie (albo przynajmniej w sondażach jej nie spada), ale jej koalicjanci w niej toną (pod progiem). Jeśli więc celem premiera jest zjeść przystawki i zostać w kolejnym Sejmie niekwestionowanym liderem opozycji, to trzeba przyznać, że idzie mu wybitnie dobrze.
Foto: Paweł Krupecki
A na poważnie: nienormalne czasy na pewno premierowi nie sprzyjają, nastroje też w dużej mierze się zmieniły. Ale rządząca koalicja zamiast choć spróbować stworzyć rząd nadziei, dała się zniewolić własnym strachom. Po części oczywiście zrozumiałym, ale gorzej, gdy wykraczają one daleko poza fundamentalne kwestie partyjnych interesów, a ich więźniem staje się też sam Donald Tusk.
Najdobitniej to widać po głośnej nieobecności w Londynie. Premier może udawać, że spotkanie europejskich liderów w sprawie pokoju na Ukrainie nie jest wcale jakieś superistotne, albo że to nie nasza wina – to złe mocarstwa nas na nim nie chciały, a w ogóle to nie ma takiego miasta jak Londyn. Ale czy naprawdę zrobił wszystko, by siedzieć przy stole decyzyjnym w kwestii, której od miesięcy – podobnie jak prezydent – boi się jak ognia? I robi wszystko, by tylko nie dać się wpisać w rolę polityka zbyt proukraińskiego.
Dodajmy do tego kolejne strachy: przed przeglądem wydatków socjalnych, bo PiS; przed palącą reformą ochrony zdrowia, bo kasa państwa; przed koniecznym – także w obliczu zbrojeń – zwiększeniem wpływów budżetowych, bo Konfederacja; przed naprawą instytucji publicznych, bo trzeba je wciąż przejmować z łap poprzedników; czy przed odpolitycznieniem spółek, bo przecież nie można nikogo dyskryminować tylko dlatego, że ma partyjną legitymację.
Tylko gdzie wśród tych wszystkich strachów zostaje miejsce na realną zmianę, na marzenia, opowieść o lepszej, normalnej Polsce? A trudno będzie te nadzieje rozbudzić na nowo. Niech więc pointą będzie druga wersja dowcipu z brodą, również popularna w PRL: przychodzi facet do księgarni i pyta, czy jest konstytucja, a księgarz na to: „jest, zapakować czy podrze pan na miejscu?”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prawa zwierząt zostały sprowadzone do tego, kto jest za prezydentem Karolem Nawrockim, a kto za koalicją rządową...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Dwulecie rządu zamyka rozliczenia po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Donald Tusk...
Włodzimierz Czarzasty wykosił konkurencję ubiegającą się o przywództwo w partii Nowa Lewica, ale też może wzmocn...
Choć Polska odegrała ogromną rolę w niesieniu pomocy Ukrainie, znów nie ma jej przy stole negocjacji o pokoju. A...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Najłatwiej byłoby napisać, że europejskie mocarstwa lekceważą rząd Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas