Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Rusłan Szoszyn: Dlaczego Polska nie siedzi przy stole rozmów pokojowych? Powodów jest kilka

Najłatwiej byłoby napisać, że europejskie mocarstwa lekceważą rząd Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego w fundamentalnej dla przyszłości Europy sprawie. Byłoby to jednak daleko idącym uproszczeniem.

Publikacja: 09.12.2025 17:00

Przedstawiciela Polski zabrakło w czasie rozmów Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami państw europejs

Przedstawiciela Polski zabrakło w czasie rozmów Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami państw europejskich w Londynie

Foto: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Rusłan Szoszyn

W Londynie ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski w towarzystwie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona omawiał treść porozumień pokojowych, które niebawem mają trafić na biurko Donalda Trumpa. Nie podlega dyskusji to, że Polska swoją pomocą i dotychczasowym zaangażowaniem we wsparcie Ukrainy zasłużyła na obecność przy rozmowach pokojowych. Tylko czy w ogóle wnioskowaliśmy o miejsce przy stole? Czy jednak rząd Donalda Tuska po zestawieniu wszystkich możliwych zysków, strat i ryzyk doszedł do wniosku, że bierny udział w procesie pokojowym będzie najbezpieczniejszą formą zaangażowania?

Reklama
Reklama

Polska nie siedzi przy stole rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Nie chcemy wchodzić w konflikt z USA?

Uczestnicząc w takich rozmowach, z których prawdopodobnie i tak niewiele wyniknie, Polska musiałaby uczestniczyć w wykreślaniu lub modyfikowaniu postulatów, na obecności których w przyszłych porozumieniach pokojowych Amerykanom zależy szczególnie. Chodzi np. o podział i sposób wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów (300 mld dol.), na los których i tak w praktyce nie mamy wielkiego wpływu. A z pewnością lista tematów (głównie finansowych) wywołujących różnicę zdań w rozmowach Europejczyków z Amerykanami będzie dłuższa.

Czytaj więcej

Większość Rosjan już dawno kupiła fałszywą narrację Władimira Putina. Czy kupią to też Amerykanie?
analizy
Rusłan Szoszyn: Rozmowy pokojowe i ofensywa propagandowa Władimira Putina

Czy stając otwarcie w kontrze do Donalda Trumpa w tych (i być może wielu innych) sprawach, nie osłabimy naszego bezpieczeństwa i nie postawimy pod znakiem zapytania militarnej obecności USA w Polsce? Warszawa nie może nie brać tego pod uwagę. 

Reklama
Reklama

Wojna w Ukrainie i rozmowy pokojowe. Jaką strategię obrał rząd Donalda Tuska?

W tyle głowy polscy politycy nie mogą nie mieć też słupków sondażowych i nastrojów społeczeństwa, a te nie pozwolą na zbyt gwałtowne ruchy, chociażby w kwestii deklaracji długoterminowego wsparcia finansowego dla Ukrainy. Kijów liczy właśnie na to, że lwią część kosztów odbudowy pokryją najbogatsze państwa Unii Europejskiej, zwłaszcza gdyby nie udało się wykorzystać zamrożonych rosyjskich aktywów.

Czy więc pokładamy cichą nadzieję w tym, że wszystkie kontrowersyjne pomysły Trumpa zostaną odrzucone rękami Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i – co najważniejsze – że to nie ochłodzi relacji Polski z USA? A może czekamy też, aż Europa Zachodnia wyciągnie worek z pieniędzmi dla Ukrainy, a później ewentualnie zgłosimy swoje uwagi, propozycje, wątpliwości? Musimy jednak mieć stuprocentową pewność co do tego, że siedzący ostatnio przy stole rozmów w Londynie i ponoszący wszystkie koszty oraz ryzyka najważniejsi gracze w UE będą o nas pamiętać.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Donald Tusk Władimir Putin Donald Trump Emmanuel Macron Keir Starmer Friedrich Merz
Donald Trump
Komentarze
Bogusław Chrabota: Przed nami rozwód Ameryki z Unią Europejską
Ćwiek-Świdecka: Lepsza łata niż reforma. Kto odważy się naprawić polską ochronę zdrowia?
Komentarze
Ćwiek-Świdecka: Lepsza łata niż reforma. Kto odważy się naprawić polską ochronę zdrowia?
Jacek Cieślak: Wiedeński konkurs Eurowizji już stał się areną wojny o Gazę
Komentarze
Jacek Cieślak: Wiedeński konkurs Eurowizji już stał się areną wojny o Gazę
Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Weta prezydenta Karola Nawrockiego to bardziej weta Konfederacji niż PiS
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Prezydent Karol Nawrocki
Komentarze
Bogusław Chrabota: Dwie twarze Karola Nawrockiego
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama