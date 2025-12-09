W ukraińskim budżecie na 2026 rok brakuje 71,7 mld euro – tak duży deficyt spowodowany jest ogromnymi wydatkami na obronność w kraju, który od niemal czterech lat stawia opór rosyjskiej agresji. W 2026 roku Ukraina przeznaczy na armię i zakup uzbrojenia ok. 27,2 proc. PKB – wynika z projektu budżetu. Minister finansów Serhij Marczenko poinformował, że deficyt budżetowy Ukrainy wyniesie w 2026 roku 18,5 proc. PKB w związku z czym Kijów będzie potrzebował ponad 45 mld dolarów zewnętrznego finansowania.

Dlaczego Belgia ma obawy związane z pożyczką reparacyjną dla Ukrainy?

By nie obciążać europejskich podatników kosztami wsparcia dla Ukrainy, Komisja Europejska przygotowała plan tzw. pożyczki reparacyjnej, która miałaby być sfinansowana z zamrożonych na zachodzie rosyjskich aktywów. Bruksela stara się o poparcie dla tego planu również w krajach, które nie należą do UE. Na razie gotowość do przekazania Ukrainie zamrożonych na swoim terytorium aktywów Rosji zgłosiła Wielka Brytania. Otwarcie na przekazanie zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie zasygnalizowała też Kanada.

Sprzeciwiają się temu USA i – jak się w poniedziałek okazało – Japonia (po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą zamroziła rosyjskie aktywa o wartości ok. 30 mld dolarów).

Tokio, w czasie poniedziałkowego spotkania ministrów finansów państw G7 miało zasygnalizować - jak podają dwaj unijni dyplomaci - że nie będzie w stanie przekazać Ukrainie zamrożonych w Japonii rosyjskich aktywów.