Aktualizacja: 09.12.2025 06:56 Publikacja: 09.12.2025 06:16
Satsuki Katayama
Foto: REUTERS
W ukraińskim budżecie na 2026 rok brakuje 71,7 mld euro – tak duży deficyt spowodowany jest ogromnymi wydatkami na obronność w kraju, który od niemal czterech lat stawia opór rosyjskiej agresji. W 2026 roku Ukraina przeznaczy na armię i zakup uzbrojenia ok. 27,2 proc. PKB – wynika z projektu budżetu. Minister finansów Serhij Marczenko poinformował, że deficyt budżetowy Ukrainy wyniesie w 2026 roku 18,5 proc. PKB w związku z czym Kijów będzie potrzebował ponad 45 mld dolarów zewnętrznego finansowania.
By nie obciążać europejskich podatników kosztami wsparcia dla Ukrainy, Komisja Europejska przygotowała plan tzw. pożyczki reparacyjnej, która miałaby być sfinansowana z zamrożonych na zachodzie rosyjskich aktywów. Bruksela stara się o poparcie dla tego planu również w krajach, które nie należą do UE. Na razie gotowość do przekazania Ukrainie zamrożonych na swoim terytorium aktywów Rosji zgłosiła Wielka Brytania. Otwarcie na przekazanie zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie zasygnalizowała też Kanada.
Czytaj więcej
Miał być Trójkąt Weimarski. Ale to Wielka Brytania wskoczyła na miejsce Polski i w trójkącie z Ni...
Sprzeciwiają się temu USA i – jak się w poniedziałek okazało – Japonia (po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą zamroziła rosyjskie aktywa o wartości ok. 30 mld dolarów).
Tokio, w czasie poniedziałkowego spotkania ministrów finansów państw G7 miało zasygnalizować - jak podają dwaj unijni dyplomaci - że nie będzie w stanie przekazać Ukrainie zamrożonych w Japonii rosyjskich aktywów.
Dużą ostrożność wobec planów Komisji Europejskiej, która chciałaby porozumienia państw UE w sprawie pożyczki reparacyjnej przed szczytem zaplanowanym na 18 grudnia, sygnalizuje Belgia. Jest to spowodowane tym, że większość aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej jest przechowywana w Euroclear, centralnym depozycie papierów wartościowych z siedzibą w Brukseli. Belgia obawia się, że po zajęciu rosyjskich aktywów może być obiektem roszczeń prawnych ze strony Rosji. Dołączenie do projektu pożyczki reparacyjnej krajów spoza UE miałoby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że ewentualnej działania odwetowe skupią się na Belgii. Premier Belgii Bart De Wever mówił, że zaangażowanie państw G7 nienależących do UE w cały plan zmniejszy ryzyko takiego rosyjskiego odwetu wobec jego kraju.
Planowi pożyczki reparacyjnej sprzeciwiają się jednak USA – i to właśnie stanowisko Waszyngtonu ma, według rozmówców „Politico”, wpływać na pozycję Tokio w tej kwestii. Tokio nie chce bowiem przeciwstawiać się swojemu kluczowemu sojusznikowi – mówią europejscy dyplomaci zastrzegając sobie anonimowość. W pierwotnej wersji planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa pojawił się zapis, by część rosyjskich aktywów zwrócić Rosji, a pozostałą część wykorzystać do sfinansowania odbudowy Ukrainy.
Czytaj więcej
Największym gwarantem pożyczki dla Ukrainy z wykorzystaniem aktywów rosyjskich, mają być Niemcy....
Minister finansów Japonii Satsuki Katayama miała wykluczyć możliwość użycia rosyjskich aktywów powołując się na wątpliwości prawne co do takiego kroku.
Ponadto w czasie spotkania ministrów finansów G7 strona amerykańska miała zapowiedzieć, że zmniejszy wsparcie dla Ukrainy po wypłacie ostatnich transz pożyczki udzielonej Kijowowi przez państwa G7 wynegocjowanej jeszcze w czasie, gdy prezydentem USA był Joe Biden.
Siedem największych gospodarek świata
Foto: PAP
„Będziemy nadal pracować wspólnie w celu przygotowania szerokiej gamy opcji finansowych, by wesprzeć Ukrainę, w tym potencjalnego wykorzystania pełnej wartości Rosyjskich Suwerennych Aktywów, zamrożonych pod naszą jurysdykcją do czasu, gdy reparacje zostaną wypłacone przez Rosję” - głosi komunikat po spotkaniu ministrów finansów państw G7. W tym samym komunikacie pojawiło się jednak zastrzeżenie, że wszelkie działania muszą pozostać zgodne z ramami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach.
Po poniedziałkowym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim szefowa KE Ursula von der Leyen podkreślała, że projekt tzw. pożyczki reparacyjnej „zwiększyłby koszt wojny dla Rosji”. „Im dłużej Putin prowadzi swoją wojnę, dokonuje rozlewu krwi, odbiera życia i niszczy ukraińską infrastrukturę, tym większym kosztem dla Rosji to będzie” - dodała.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski jest poddawany rosnącej presji ze strony administracji USA w kwestii zgod...
Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla w niedzielę chwalił nową strategię bezpieczeństwa USA, którą w czwartek opublik...
Grupa uderzeniowa chińskiego lotniskowca Liaoning pojawiła się w weekend w pobliżu japońskiej wyspy Okinawa, żeg...
Wołodymyr Zełenski nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego - mówił prezydent USA Donald Trump przed u...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
„Karol Nawrocki zrezygnował z zaplanowanego spotkania z Viktorem Orbánem, po tym jak premier Węgier spotkał się...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas