Viktor Orbán, premier Węgier, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli
Foto: Simon Wohlfahrt/Bloomberg
Z powodu ryzyka weta ze strony przychylnych Rosji Węgier, UE może zaangażować w nową „pożyczkę reparacyjną” dla Ukrainy, opartą na rosyjskich aktywach, tylko chętne kraje, a nie wszystkie państwa członkowskie.
Dzięki nowemu mechanizmowi wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów – „pożyczce reparacyjnej” dla Ukrainy – Bruksela może ominąć weto Węgier, gromadząc tzw. koalicję chętnych, poinformowały źródła agencji Reutera. Według założeń pożyczkę Kijów miałby spłacić dopiero po otrzymaniu odszkodowania od Rosji.
Wiąże się ona z zastąpieniem rosyjskich aktywów obligacjami zerokuponowymi wyemitowanymi przez Komisję Europejską, z gwarancjami ze strony wszystkich krajów UE lub tych, które wyrażą chęć udziału – informuje Reuters.
W piątek 19 września inicjatywę wsparły Hiszpania i Niemcy.
– Hiszpański rząd popiera starania Komisji Europejskiej o spieniężenie zamrożonych rosyjskich aktywów w UE na pomoc finansową dla Ukrainy – powiedział w piątek minister gospodarki Carlos Cuerpo. Madryt jest za odejściem od sztampowego myślenia o rosyjskich pieniądzach. – Popieramy poszukiwanie kreatywnych sposobów wykorzystania tych zamrożonych aktywów – powiedział minister w wywiadzie dla Bloomberga.
Także Niemcy są już zniecierpliwieni brakiem konkretnych decyzji w tej sprawie. Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil powiedział, że Berlin oczekuje na nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące bardziej aktywnego wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.
– Wszystko musi zostać dokładnie przeanalizowane i obecnie oczekujemy na propozycje ze strony KE. Niemcy zobowiązują się do wspierania wdrażania decyzji, a nie ich blokowania – zapewnił Klingbeil.
Zablokowanie płatności kuponowych lub odsetkowych od obligacji objętych sankcjami rosyjskich firm doprowadziło do nagromadzenia gotówki w bilansie Euroclear Bank. W marcu 2025 r. wartość zablokowanych rosyjskich aktywów wyniosła 230 mld euro (248,12 mld dol.).
„Financial Times”, powołując się na źródła, również informował, że rozważany jest taki mechanizm. Według gazety, plan zakłada wykorzystanie rosyjskich środków, które w wyniku wykupu trafią na salda gotówkowe w belgijskim depozycie Euroclear i mają być wykorzystane na zakup obligacji.
Gazeta szacuje, że w ten sposób będzie można sięgnąć po około 170 mld euro z całej kwoty rosyjskich aktywów przechowywanych w Euroclear. W publikacji zaznaczono, że rozważana jest możliwość pozyskania finansowania z krajów poza UE za pośrednictwem spółki celowej. Reuters wyjaśnia, że obligacje zostaną przeniesione z Euroclear do tej spółki.
– Oznacza to, że rosyjskie aktywa będą mogły być inwestowane długoterminowo i po korzystniejszych stopach procentowych – powiedział agencji wysoki unijny urzędnik. Inne źródło wskazało, że porozumienie w tej sprawie prawdopodobnie zostanie zawarte w formie umowy międzyrządowej.
– Przeprowadziliśmy już wstępną dyskusję na temat nowego pomysłu na pożyczkę – powiedział agencji Reutera jeden z wysokich rangą urzędników UE. Bruksela już wykorzystuje odsetki od tych aktywów do spłaty pożyczki w wysokości 50 mld dol. udzielonej Ukrainie przez kraje G7.
– Przy założeniu, że sankcje pozostaną w mocy do czasu całkowitego wycofania się Rosji z Ukrainy, w tym z Krymu, aktywa prawdopodobnie pozostaną zamrożone w dającej się przewidzieć przyszłości. Oznacza to, że gwarancja taka nie jest bardzo ryzykowna – powiedział Reuters inny wysoki rangą urzędnik UE.
Bruksela jest zdania, że jeśli Węgry nie zechcą uczestniczyć w gwarancjach międzyrządowych, wpływ na innych będzie z tego powodu minimalny ze względu na niewielką wagę gospodarczą Węgier.
– Aby uniknąć szantażowania UE wetem ze strony niektórych krajów, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłoby zawarcie umowy międzyrządowej – powiedział wysoki rangą urzędnik europejski.
Na razie nie wiadomo, kiedy nowy mechanizm zacznie funkcjonować. Jednak niechęć Kremla do jakichkolwiek ustępstw, zwiększanie agresji, a także postawa Białego Domu, mogą bardzo przyspieszyć działania Koalicji Chętnych.
