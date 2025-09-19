Odmrożenie rosyjskich aktywów pozwoli je inwestować

„Financial Times”, powołując się na źródła, również informował, że rozważany jest taki mechanizm. Według gazety, plan zakłada wykorzystanie rosyjskich środków, które w wyniku wykupu trafią na salda gotówkowe w belgijskim depozycie Euroclear i mają być wykorzystane na zakup obligacji.

Gazeta szacuje, że w ten sposób będzie można sięgnąć po około 170 mld euro z całej kwoty rosyjskich aktywów przechowywanych w Euroclear. W publikacji zaznaczono, że rozważana jest możliwość pozyskania finansowania z krajów poza UE za pośrednictwem spółki celowej. Reuters wyjaśnia, że obligacje zostaną przeniesione z Euroclear do tej spółki.

– Oznacza to, że rosyjskie aktywa będą mogły być inwestowane długoterminowo i po korzystniejszych stopach procentowych – powiedział agencji wysoki unijny urzędnik. Inne źródło wskazało, że porozumienie w tej sprawie prawdopodobnie zostanie zawarte w formie umowy międzyrządowej.

Szantaż wetem się nie powiedzie

– Przeprowadziliśmy już wstępną dyskusję na temat nowego pomysłu na pożyczkę – powiedział agencji Reutera jeden z wysokich rangą urzędników UE. Bruksela już wykorzystuje odsetki od tych aktywów do spłaty pożyczki w wysokości 50 mld dol. udzielonej Ukrainie przez kraje G7.

– Przy założeniu, że sankcje pozostaną w mocy do czasu całkowitego wycofania się Rosji z Ukrainy, w tym z Krymu, aktywa prawdopodobnie pozostaną zamrożone w dającej się przewidzieć przyszłości. Oznacza to, że gwarancja taka nie jest bardzo ryzykowna – powiedział Reuters inny wysoki rangą urzędnik UE.