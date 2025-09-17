Aktualizacja: 17.09.2025 22:07 Publikacja: 17.09.2025 21:47
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Alina Smutko
„Koszt tej wojny – na tym etapie, biorąc pod uwagę obecne wyzwania – wynosi 120 mld dolarów rocznie. Z tego 60 mld dolarów pokrywa budżet Ukrainy, a ja muszę znaleźć kolejne 60 mld dolarów na przyszły rok. Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę” – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wspólnego briefingu z Robertą Metsolą, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego w Kijowie.
„Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę, a w każdym razie plan A zakłada jej zakończenie. Plan B to 120 mld dol. Dlatego jest to poważne wyzwanie” – podkreślił Zełenski, cytowany przez agencję UNIAN.
Prezydent wyjaśnił, że Ukraina nie będzie potrzebowała tak dużej sumy w czasie pokoju – na przykład w ramach zawieszenia broni lub wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa. „Ale trzeba zrozumieć skalę tego problemu. Dlatego tak dużo mówimy o pieniądzach” – powiedział.
Czytaj więcej
W 2025 roku Ukraina będzie potrzebować około 38 mld dol. finansowania zewnętrznego. To o 3 mld do...
Zełenski podał, że sojusznicy Kijowa przeznaczyli już ponad 2 mld dolarów z programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL – lista najważniejszych potrzeb Ukrainy) – zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Zełenski szacuje, że łączna kwota środków w ramach tej inicjatywy do października osiągnie 3,5-3,6 mld dol.
„Pierwsze dwa pakiety opiewają na 500 mln dolarów każdy. Co w nich jest? Nie zdradzę wszystkich szczegółów, ale powiem, że na pewno będą tam rakiety do systemów Patriot i HIMARS” – wyjaśnił prezydent.
PURL zakłada, że Kijów sam wybiera broń, której potrzebuje od USA, w pakietach o wartości 500 mln dolarów po czym europejscy członkowie NATO decydują między sobą, kto dostarczy ją z własnych zapasów, a kto zapłaci Amerykanom za broń z ukraińskiej listy.
Czytaj więcej
W pierwszym półroczu wojna Putina kosztowała rosyjskich podatników równowartość 390 mld zł. Codzi...
Ukraina potrzebuje też dodatkowych inwestycji w produkcję dronów FPV, bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu i systemów przechwytywania.
Jak powiedział UNIAN, Andrij Gnatow, szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Kijów wydaje na wojnę około 172 mln dol. (7 miliardów hrywien). Dziennie.
Według obliczeń Janisa Kluge, pracownika naukowego Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym, tylko w pierwszym półroczu tego roku Kreml wydał na wojnę równowartość ok. 100 mld dolarów. Wydatki na produkcję wojskową i zbrojeniową w Rosji wzrosły trzykrotnie w porównaniu z pierwszym rokiem wojny.
Czytaj więcej
Pomimo perspektywy rozmów pokojowych, rosyjskie władze nie planują cięć wydatków wojskowych w bud...
Craig Kennedy, finansista Morgan Stanley i Bank of America, stwierdził, że Rosja traci na wojnę przeciwko Ukrainie dwa razy więcej niż wydatki na obronę, zapisane w budżecie. Jeśli wojna będzie się przeciągać, ten system się załamie, a Kreml nie będzie w stanie pokryć potrzeb armii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Koszt tej wojny – na tym etapie, biorąc pod uwagę obecne wyzwania – wynosi 120 mld dolarów rocznie. Z tego 60 mld dolarów pokrywa budżet Ukrainy, a ja muszę znaleźć kolejne 60 mld dolarów na przyszły rok. Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę” – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wspólnego briefingu z Robertą Metsolą, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego w Kijowie.
Polska zajęła 39. miejsce w tegorocznej edycji Globalnego Rankingu Innowacyjności publikowanego przez Światową O...
Izrael działa zgodnie z prawem międzynarodowym – deklaruje Bosmat Baruch, rzeczniczka prasowa Ambasady Izraela w...
Nikt ci tyle nie da, ile polityk obieca – mówi stare powiedzenie. Jakże prawdziwe tu, na terenach popowodziowych...
Europejski Bank Centralny utrzymał swoją stopę depozytową na poziomie 2 proc., a refinansową na poziomie 2,15 pr...
Ponad jedna czwarta Europejczyków uważa swoją sytuację finansową i materialną za niepewną – wynika z najnowszego...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas