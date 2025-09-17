„Koszt tej wojny – na tym etapie, biorąc pod uwagę obecne wyzwania – wynosi 120 mld dolarów rocznie. Z tego 60 mld dolarów pokrywa budżet Ukrainy, a ja muszę znaleźć kolejne 60 mld dolarów na przyszły rok. Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę” – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wspólnego briefingu z Robertą Metsolą, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego w Kijowie.

Ile pieniędzy potrzebuje Ukraina na obronę

„Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę, a w każdym razie plan A zakłada jej zakończenie. Plan B to 120 mld dol. Dlatego jest to poważne wyzwanie” – podkreślił Zełenski, cytowany przez agencję UNIAN.

Prezydent wyjaśnił, że Ukraina nie będzie potrzebowała tak dużej sumy w czasie pokoju – na przykład w ramach zawieszenia broni lub wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa. „Ale trzeba zrozumieć skalę tego problemu. Dlatego tak dużo mówimy o pieniądzach” – powiedział.

Zełenski podał, że sojusznicy Kijowa przeznaczyli już ponad 2 mld dolarów z programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL – lista najważniejszych potrzeb Ukrainy) – zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Zełenski szacuje, że łączna kwota środków w ramach tej inicjatywy do października osiągnie 3,5-3,6 mld dol.