Wydatki wojskowe w budżecie Rosji na pierwszą połowę 2025 r. wyniosły 8,48 bln rubli (390 mld zł) – szacuje Janis Kluge, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym. Swoje obliczenia oparł na danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów.

Wydatki wojenne wzrosły trzykrotnie

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku rosyjskie wydatki na armię i produkcję uzbrojenia wzrosły o 31 proc. Natomiast w porównaniu z okresem styczeń–czerwiec 2023 r. – o 95 proc. Od początku wojny wydatki wojenne Rosji urosły trzykrotnie.

Maszyna wojenna Putina pochłaniała średnio 1,4 bln rubli miesięcznie, czyli 46,9 mld rubli dziennie (2,14 mld zł). To kwota przewyższająca roczne budżety biednych regionów Rosji, takich jak Kałmucja, Republika Karaczajo-Czerkieska czy Republika Ałtaj.

Udział wydatków wojskowych w budżecie Rosji również pobił rekordy: w ubiegłym roku wyniósł 35 proc., a w tym 41,2 proc. W okresie styczeń–marzec na wojnę przeznaczono ponad połowę dochodów budżetowych, a do końca czerwca – 48,2 proc. Tak więc Kreml wydawał co drugiego rubla rosyjskich podatników na armię i zakup uzbrojenia.