Wydatki wojskowe w budżecie Rosji na pierwszą połowę 2025 r. wyniosły 8,48 bln rubli (390 mld zł) – szacuje Janis Kluge, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym. Swoje obliczenia oparł na danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku rosyjskie wydatki na armię i produkcję uzbrojenia wzrosły o 31 proc. Natomiast w porównaniu z okresem styczeń–czerwiec 2023 r. – o 95 proc. Od początku wojny wydatki wojenne Rosji urosły trzykrotnie.
Maszyna wojenna Putina pochłaniała średnio 1,4 bln rubli miesięcznie, czyli 46,9 mld rubli dziennie (2,14 mld zł). To kwota przewyższająca roczne budżety biednych regionów Rosji, takich jak Kałmucja, Republika Karaczajo-Czerkieska czy Republika Ałtaj.
Udział wydatków wojskowych w budżecie Rosji również pobił rekordy: w ubiegłym roku wyniósł 35 proc., a w tym 41,2 proc. W okresie styczeń–marzec na wojnę przeznaczono ponad połowę dochodów budżetowych, a do końca czerwca – 48,2 proc. Tak więc Kreml wydawał co drugiego rubla rosyjskich podatników na armię i zakup uzbrojenia.
Wraz ze wzrostem wydatków wojennych rośnie stopień utajnienia budżetu. Według szacunków Janisa Kluge'a, już prawie dwie trzecie (62 proc.) budżetu wojskowego w Rosji jest tajne: w ciągu sześciu miesięcy na jawne wydatki obronne wydano 3,20 bln rubli, a na tajne 5,28 bln rubli. W ciągu roku tajny budżet powiększył się o 41 proc., to blisko czterokrotnie więcej niż w okresie styczeń–czerwiec pierwszego roku wojny.
W latach 2022–2024 rosyjski reżim wydał na wojnę niemal tyle, ile wynoszą wydatki budżetu Polski na 2025 r., czyli ponad 20 bln rubli (910 mld zł). To kolejny antyrekord udziału zbrojeń od czasów Związku Sowieckiego.
Biorąc pod uwagę pozycję „bezpieczeństwo narodowe”, obejmującą budżety resortów siłowych (policji, FSB, Gwardii Narodowej, Komitetu Śledczego), na siły zastraszania i terroru przeznaczono około 40 proc. wydatków budżetowych Rosji, czyli 8 proc. PKB. Rzeczywista kwota będzie jednak jeszcze wyższa, poinformowało źródło agencji Reuters w rosyjskim rządzie.
Nawet jeśli rozmowy pokojowe na Ukrainie zakończą się sukcesem, Kreml nie planuje cięć wydatków wojskowych w 2026 r. „Nadal będziemy musieli produkować pociski i drony, choć na nieco mniejszą skalę. Konfrontacja będzie trwała, wydatki na armię i broń będą wyższe, ponieważ Zachód również je zwiększa” – poinformowało źródło Reutersa.
