Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Równowartość 2,14 mld zł dziennie. Tyle kosztuje wojna Putina. Nowy antyrekord

W pierwszym półroczu wojna Putina kosztowała rosyjskich podatników równowartość 390 mld zł. Codziennie rosyjska maszyna do zabijania pożerała więc równowartość 2,14 mld zł. To nowy rekord. Dziś reżim wydaje na wojnę trzy razy więcej niż na jej początku.

Publikacja: 28.08.2025 14:43

Równowartość 2,14 mld zł dziennie. Tyle kosztuje wojna Putina. Nowy antyrekord

Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Iwona Trusewicz

Wydatki wojskowe w budżecie Rosji na pierwszą połowę 2025 r. wyniosły 8,48 bln rubli (390 mld zł) – szacuje Janis Kluge, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym. Swoje obliczenia oparł na danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów.

Wydatki wojenne wzrosły trzykrotnie 

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku rosyjskie wydatki na armię i produkcję uzbrojenia wzrosły o 31 proc. Natomiast w porównaniu z okresem styczeń–czerwiec 2023 r. – o 95 proc. Od początku wojny wydatki wojenne Rosji urosły trzykrotnie.

Czytaj więcej

Pod szumną nazwą „nacjonalizacja” rękami prokuratury i sądów do skarbu państwa trafił jeden z najwię
Biznes
Kreml zagrabia kolejne firmy. Teraz kraby i przekąski będą zarabiać na wojnę

Maszyna wojenna Putina pochłaniała średnio 1,4 bln rubli miesięcznie, czyli 46,9 mld rubli dziennie (2,14 mld zł). To kwota przewyższająca roczne budżety biednych regionów Rosji, takich jak Kałmucja, Republika Karaczajo-Czerkieska czy Republika Ałtaj.

Udział wydatków wojskowych w budżecie Rosji również pobił rekordy: w ubiegłym roku wyniósł 35 proc., a w tym 41,2 proc. W okresie styczeń–marzec na wojnę przeznaczono ponad połowę dochodów budżetowych, a do końca czerwca – 48,2 proc. Tak więc Kreml wydawał co drugiego rubla rosyjskich podatników na armię i zakup uzbrojenia.

Reklama
Reklama

Tajny budżet Rosji

Wraz ze wzrostem wydatków wojennych rośnie stopień utajnienia budżetu. Według szacunków Janisa Kluge'a, już prawie dwie trzecie (62 proc.) budżetu wojskowego w Rosji jest tajne: w ciągu sześciu miesięcy na jawne wydatki obronne wydano 3,20 bln rubli, a na tajne 5,28 bln rubli. W ciągu roku tajny budżet powiększył się o 41 proc., to blisko czterokrotnie więcej niż w okresie styczeń–czerwiec pierwszego roku wojny.

Czytaj więcej

Kierunek na wojnę bez końca. Kreml podniesie wydatki wojskowe
Budżet i podatki
Kierunek na wojnę bez końca. Kreml podniesie wydatki wojskowe

W latach 2022–2024 rosyjski reżim wydał na wojnę niemal tyle, ile wynoszą wydatki budżetu Polski na 2025 r., czyli ponad 20 bln rubli (910 mld zł). To kolejny antyrekord udziału zbrojeń od czasów Związku Sowieckiego.

Biorąc pod uwagę pozycję „bezpieczeństwo narodowe”, obejmującą budżety resortów siłowych (policji, FSB, Gwardii Narodowej, Komitetu Śledczego), na siły zastraszania i terroru przeznaczono około 40 proc. wydatków budżetowych Rosji, czyli 8 proc. PKB. Rzeczywista kwota będzie jednak jeszcze wyższa, poinformowało źródło agencji Reuters w rosyjskim rządzie.

Czytaj więcej

Wydatki Kremla rosną, dochody maleją
Gospodarka
Putin pokonał gospodarkę Rosji. Recesja za progiem

Nawet jeśli rozmowy pokojowe na Ukrainie zakończą się sukcesem, Kreml nie planuje cięć wydatków wojskowych w 2026 r. „Nadal będziemy musieli produkować pociski i drony, choć na nieco mniejszą skalę. Konfrontacja będzie trwała, wydatki na armię i broń będą wyższe, ponieważ Zachód również je zwiększa” –  poinformowało źródło Reutersa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Koszty budżet Rosji

Wydatki wojskowe w budżecie Rosji na pierwszą połowę 2025 r. wyniosły 8,48 bln rubli (390 mld zł) – szacuje Janis Kluge, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym. Swoje obliczenia oparł na danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów.

Wydatki wojenne wzrosły trzykrotnie 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
Budżet i podatki
Piotr Soroczyński, KIG: RPP może zareagować nerwowo na projekt budżetu na 2026 r.
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska
Budżet i podatki
Jakub Borowski: Rząd w najtrudniejszej sytuacji od początku transformacji
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej po zakończonym posiedze
Budżet i podatki
Projekt budżetu na 2026 r. Więcej na obronność i zdrowie, ale też ogromny deficyt
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (L) oraz wiceminister finansów i gospodarki Hanna Ma
Budżet i podatki
Jaki budżet państwa na przyszły rok. Rząd pokazał plany
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej po zakończonym posiedze
Budżet i podatki
„Kolejny rząd może być w pułapce”. Ekonomiści komentują projekt budżetu na 2026 r.
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie