Putin pokonał gospodarkę Rosji. Recesja za progiem

Nie takich „sukcesów” oczekiwał Władimir Putin w efekcie rozpętanej wojny. Recesja w gospodarce Rosji i rekordowa dziura w budżecie sprawiają, że nawet kremlowscy ekonomiści opisują sytuację jako fatalną.

Publikacja: 07.08.2025 16:43

Wydatki Kremla rosną, dochody maleją

Foto: Sputnik/Alexei Nikolsky/Pool via REUTERS

Iwona Trusewicz

Na koniec lipca wydatki budżetowe Kremla przewyższyły dochody o 4,88 bln rubli, czyli 2,2 proc. PKB, w porównaniu z 3,69 bln rubli, czyli 1,7 proc. PKB, miesiąc wcześniej. Dziura w budżecie Rosji jest blisko 4,5 razy większa niż w tym samym okresie minionego roku, pisze agencja Reuters. Do tego władze wydają coraz więcej z miesiąca na miesiąc, co wiąże się z rosnącymi wciąż kosztami rozpętanej wojny, spadkiem konsumpcji w Rosji i załamaniem eksportu kopalin.

Łącznie wydatki budżetowe Rosji w ciągu siedmiu miesięcy zwiększyły się o 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dochody natomiast wzrosły według oficjalnych danych zaledwie o 2,8 proc. Tu tendencja jest odwrotna do tej w wydatkach. Z miesiąca na miesiąc dochody rosyjskiego reżimu maleją. W lipcu były niższe o 4 proc. w porównaniu z czerwcem. Dochodów nie rosły jednak dzięki eksportowi ropy i gazu, który był niższy o 18,5 proc. w ujęciu rocznym.

W 2025 roku władze spodziewały się zmniejszenia dziury budżetowej i rozpoczęcia gromadzenia środków z Funduszu Narodowego Dobrobytu, który został poważnie uszczuplony przez trzy lata wojny Putina. Jednak tania ropa naftowa, sankcje i coraz większa stagnacja w rosyjskiej gospodarce zmusiły Ministerstwo Finansów do ponad trzykrotnego zwiększenia prognozowanego deficytu budżetowego i dalszego wydawania rezerw.

Bank Rosji nie obniży stopy procentowej

Prezeska Banku Rosji Elwira Nabiullina uprzedziła, że w tym roku dynamika PKB Rosji może być zerowa, a w przyszłym rosyjska gospodarka wejdzie w recesję. Dlatego bank centralny „zrobi sobie przerwę” w obniżaniu bazowej stopy procentowej, na co ciągle naciska Kreml.

Bazowa stopa to obecnie 18 proc. Kredyty obrotowe pozostają więc niedostępne dla większości firm. Z braku finansowania coraz więcej rosyjskich przedsiębiorstw nie spłaca zobowiązań. Wartość przeterminowanych płatności z tytułu kredytów udzielonych przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) osiągnęła 766 mld rubli (35,3 mld zł). To najwięcej od 2021 r., kiedy zaczęto w Rosji prowadzić takie statystyki. Tylko w okresie styczeń–maj 2025 r. suma przeterminowanych zobowiązań rosyjskiego biznesu powiększyła się o 14 proc.

Czterodniowy tydzień pracy i recesja w Rosji

Z braku finansowania i przy złej kondycji finansowej coraz więcej rosyjskich firm przechodzi na czterodniowy tydzień pracy. W tym tygodniu taką decyzję ogłosił Cemros, największy rosyjski producent cementu (ma 18 cementowni i 10 kamieniołomów). Nowe zasady pracy mają wejść w życie od 1 października. Jak tłumaczy spółka, powodem tego kroku jest zmniejszenie zużycia cementu w Rosji (stanęły inwestycje i budownictwo) i wzrost udziału importu w rynku rosyjskim (cement z Chin jest tańszy).

Przyjazne Kremlowi Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych (CMASF) już w kwietniu odnotowało przejście gospodarki Rosji w recesję w sektorze cywilnym. Teraz CMASF opublikowało notatkę analityczną, w której dowodzi, że w 2026 r. rosyjską gospodarkę czeka pełna recesja.

Wśród głównych symptomów zbliżającego się krachu ekonomiści wymieniają wzrost prawdopodobieństwa scenariusza kryzysu bankowego w Federacji Rosyjskiej czy utrzymanie wysokiego poziomu stóp procentowych. W analizie stwierdza się, że spadku PKB nie powstrzyma nawet dalsza obniżka stopy procentowej Banku Rosji. 

Źródło: rp.pl

