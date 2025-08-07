Aktualizacja: 07.08.2025 17:38 Publikacja: 07.08.2025 16:43
Wydatki Kremla rosną, dochody maleją
Foto: Sputnik/Alexei Nikolsky/Pool via REUTERS
Na koniec lipca wydatki budżetowe Kremla przewyższyły dochody o 4,88 bln rubli, czyli 2,2 proc. PKB, w porównaniu z 3,69 bln rubli, czyli 1,7 proc. PKB, miesiąc wcześniej. Dziura w budżecie Rosji jest blisko 4,5 razy większa niż w tym samym okresie minionego roku, pisze agencja Reuters. Do tego władze wydają coraz więcej z miesiąca na miesiąc, co wiąże się z rosnącymi wciąż kosztami rozpętanej wojny, spadkiem konsumpcji w Rosji i załamaniem eksportu kopalin.
Łącznie wydatki budżetowe Rosji w ciągu siedmiu miesięcy zwiększyły się o 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dochody natomiast wzrosły według oficjalnych danych zaledwie o 2,8 proc. Tu tendencja jest odwrotna do tej w wydatkach. Z miesiąca na miesiąc dochody rosyjskiego reżimu maleją. W lipcu były niższe o 4 proc. w porównaniu z czerwcem. Dochodów nie rosły jednak dzięki eksportowi ropy i gazu, który był niższy o 18,5 proc. w ujęciu rocznym.
Czytaj więcej
Biały Dom zmienia front wobec Rosji. Senatorowie i urzędnicy Białego Domu grożą największym klien...
W 2025 roku władze spodziewały się zmniejszenia dziury budżetowej i rozpoczęcia gromadzenia środków z Funduszu Narodowego Dobrobytu, który został poważnie uszczuplony przez trzy lata wojny Putina. Jednak tania ropa naftowa, sankcje i coraz większa stagnacja w rosyjskiej gospodarce zmusiły Ministerstwo Finansów do ponad trzykrotnego zwiększenia prognozowanego deficytu budżetowego i dalszego wydawania rezerw.
Prezeska Banku Rosji Elwira Nabiullina uprzedziła, że w tym roku dynamika PKB Rosji może być zerowa, a w przyszłym rosyjska gospodarka wejdzie w recesję. Dlatego bank centralny „zrobi sobie przerwę” w obniżaniu bazowej stopy procentowej, na co ciągle naciska Kreml.
Czytaj więcej
Kolejna porcja danych nie jest już dostępna dla obywateli Rosji. Po gospodarce i handlu zagranicz...
Bazowa stopa to obecnie 18 proc. Kredyty obrotowe pozostają więc niedostępne dla większości firm. Z braku finansowania coraz więcej rosyjskich przedsiębiorstw nie spłaca zobowiązań. Wartość przeterminowanych płatności z tytułu kredytów udzielonych przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) osiągnęła 766 mld rubli (35,3 mld zł). To najwięcej od 2021 r., kiedy zaczęto w Rosji prowadzić takie statystyki. Tylko w okresie styczeń–maj 2025 r. suma przeterminowanych zobowiązań rosyjskiego biznesu powiększyła się o 14 proc.
Z braku finansowania i przy złej kondycji finansowej coraz więcej rosyjskich firm przechodzi na czterodniowy tydzień pracy. W tym tygodniu taką decyzję ogłosił Cemros, największy rosyjski producent cementu (ma 18 cementowni i 10 kamieniołomów). Nowe zasady pracy mają wejść w życie od 1 października. Jak tłumaczy spółka, powodem tego kroku jest zmniejszenie zużycia cementu w Rosji (stanęły inwestycje i budownictwo) i wzrost udziału importu w rynku rosyjskim (cement z Chin jest tańszy).
Czytaj więcej
Po tym, jak rosyjski dyktator wezwał Bank Rosji do przyspieszenia wprowadzenia cyfrowego rubla do...
Przyjazne Kremlowi Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych (CMASF) już w kwietniu odnotowało przejście gospodarki Rosji w recesję w sektorze cywilnym. Teraz CMASF opublikowało notatkę analityczną, w której dowodzi, że w 2026 r. rosyjską gospodarkę czeka pełna recesja.
Wśród głównych symptomów zbliżającego się krachu ekonomiści wymieniają wzrost prawdopodobieństwa scenariusza kryzysu bankowego w Federacji Rosyjskiej czy utrzymanie wysokiego poziomu stóp procentowych. W analizie stwierdza się, że spadku PKB nie powstrzyma nawet dalsza obniżka stopy procentowej Banku Rosji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na koniec lipca wydatki budżetowe Kremla przewyższyły dochody o 4,88 bln rubli, czyli 2,2 proc. PKB, w porównaniu z 3,69 bln rubli, czyli 1,7 proc. PKB, miesiąc wcześniej. Dziura w budżecie Rosji jest blisko 4,5 razy większa niż w tym samym okresie minionego roku, pisze agencja Reuters. Do tego władze wydają coraz więcej z miesiąca na miesiąc, co wiąże się z rosnącymi wciąż kosztami rozpętanej wojny, spadkiem konsumpcji w Rosji i załamaniem eksportu kopalin.
Berkshire Hathaway ogłosiło niewielki spadek zysków operacyjnych w drugim kwartale. Konglomerat Warrena Buffetta...
Katarzyna Duber-Stachurska nie jest już prezeską Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zastąpił ją Krzysz...
Wojna handlowa między USA a Kanadą gwałtownie eskalowała, gdy prezydent Donald Trump podwyższył stawkę celną na...
Pierwsze spotkania i decyzje już za mną - poinformował Wojciech Balczun, nowy minister aktywów państwowych. W cz...
Prezydent USA wyznaczył nowe stawki celne dla kilkudziesięciu państw. Większość z nich jest na poziomie 10-15 pr...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas