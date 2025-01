Pieniądze na niezrealizowane projekty

Amerykański bankier zauważa, że ​​stworzyło to iluzję stabilności rosyjskiej machiny wojennej i jej schematów finansowania. Podobny, pozabudżetowy schemat Kreml stosował już wcześniej, choć na mniejszą skalę – wspomina ekspert: w latach 2010 dzięki preferencyjnym kredytom bankowym sfinansowano gigantyczny państwowy program zbrojeniowy o wartości 20 bln rubli, w ramach którego Putinowi obiecano dywizje czołgów „Armata” dla wojska, 600 samolotów i tysiące śmigłowców, co zwiększyłoby udział nowoczesnego uzbrojenia w rosyjskiej armii do 70 proc.. Te mocarstwowe plany rosyjskiej zbrojeniówki pozostały jedynie na papierze, a rząd rosyjski musiał umorzyć kredyty dla zakładów zbrojeniowych warte setki miliardów rubli.

Kennedy uważa, że ​​taka sytuacja może się powtórzyć, lecz na znacznie większą skalę. Udzielanie niskooprocentowanych kredytów niewypłacalnym rosyjskim przedsiębiorstwom przemysłu zbrojeniowego stwarza „warunki wstępne systemowego kryzysu kredytowego” w Rosji. Państwo może musieć ratować zarówno same zakłady zbrojeniowe, jak i banki, które im pożyczały.

Pompowanie pieniędzy do kompleksu wojskowo-przemysłowego stało się już głównym powodem przyspieszenia inflacji, na co Bank Rosji odpowiedział podniesieniem stopy procentowej do 21 proc. – poziomu, na którym tej gospodarka nie widziano od początku XXI wieku.

Wszystko to – podkreśla amerykański ekspert – daje Zachodowi dodatkową przewagę nad Putinem, który stoi przed trudnym dylematem: im dłużej będzie zwlekał z rozpoczęciem negocjacji w sprawie Ukrainy, tym większe ryzyko, że nagły kryzys bankowy może gwałtownie osłabić jego pozycję negocjacyjną.