Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1233

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę spotkał się we Włoszech z papieżem i wysłannikiem USA, podkreślając, że to Rosja odrzuca propozycje rozmów pokojowych. Wezwał przy tym świat do dalszych sankcji i traktowania Rosji jak reżimu terrorystycznego.