Czym atakuje w powietrzu Rosja i czym Ukraina może się bronić?

Według szacunków ukraińskich wojskowych nawet do 50 proc. obecnej rosyjskiej fali uderzeniowej (jak i poprzedniej) stanowiły imitatory dronów oraz drony zwiadowcze. Pierwszych nie można odróżnić od szahedów, drugie mogą również mieć ładunki bojowe – trzeba je zestrzelić. Rosyjskie drony uderzeniowe zwalczają mobilne grupy na ziemi, ale coraz częściej też najnowsze ukraińskie wynalazki: drony niszczyciele. „Z biegiem czasu liczba zestrzelonych w ten sposób będzie rosła i w ogóle cała ta chmara rosyjskich szahedów i dronów imitatorów stanie się nieefektywna” – zapewniał po ostatnim nalocie szef prezydenckiej administracji Andrij Jermak. Największym problemem pozostają rosyjskie pociski balistyczne i hipersoniczne.

Foto: PAP

Na początku lipca ukraińska obrona nie zestrzeliła ani jednej rakiety balistycznej. Wszystkie wtedy trafiły w Kijów. W ostatnim nalocie udało się jej trafić wszystkie siedem iskanderów, ale przepuściła sześć pocisków hipersonicznych Kindżał (wystrzeliwanych z samolotów). – Są określone konsekwencje trafień kindżałami – przyznał Ihnat.

Główną siłą przeciw nim są amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot. Pentagon wstrzymał jednak dostawy rakiet do nich. Prezydent Donald Trump kazał, co prawda, odblokować transport, ale podobno dotyczy to tylko dziesięciu rakiet. Według analityków wojskowych do zestrzelenia jednej rakiety balistycznej potrzeba średnio dwóch antyrakiet. Dar Trumpa nie wystarczyłby więc nawet do odparcia rakiet lecących w jednym, dużym rosyjskim nalocie.

Przy tym rakiety do najnowszej modyfikacji Patriota kosztują 2-3 mln dol.