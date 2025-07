Na okupowanych terenach zniknie też ze szkół przedmiot „literatura ukraińska”. A z podręczników literatury rosyjskiej dla szkół w całym kraju usunięto wszelkie wzmianki o Ukrainie i Kijowie. Ofiarą cenzury padł m.in. pochodzący z Ukrainy pisarz Mikołaj Gogol i jego utwory. – Szukaliśmy autorów nowych podręczników, wszyscy porządni ludzie oczywiście odmówili – opowiada anonimowo pracownica jednego z wydawnictw szkolnych.

Za to w rosyjskich szkołach, na przykład, na Kaukazie można uczyć się bez przeszkód języka adygejskiego czy inguskiego.

– Rosjanin nie może wmawiać, powiedzmy, Tatarowi z Krymu, że jest etnicznym Rosjaninem. Ale gdy sprawa dotyczy Ukraińców, to co próbuje robić Rosja? Wmówić, że Ukraińcy nie istnieją jako oddzielny naród. Dla Rosjan nie można być Ukraińcem, tylko Rosjaninem. Usuwanie języka ze szkół to kontynuacja tej polityki – mówi ukraińska działaczka społeczna z Krymu Maria Sulialina.

Sygnał do rozpoczęcia obecnej kampanii dał sam Władimir Putin. – Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. W tym sensie cała Ukraina jest nasza – powiedział 20 czerwca. Natychmiast podchwycili to kremlowscy propagandyści i znów zaczęli przekonywać, że „żadnego języka ukraińskiego nie ma”, to tylko „dialekt” rosyjskiego.

– To nie jest żadna polityczna deklaracja, to po prostu praktyczna odpowiedź na społeczny popyt i faktyczną tendencję – mówiła jednak o usuwaniu języka ukraińskiego ze szkół rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Według niej tylko 4 tys. dzieci w całej Rosji chciało się uczyć ukraińskiego.