Przyspieszona rusyfikacja Ukraińców. „Bez paszportu nie da się przetrwać”

Paszport jest niezbędny np. do tego, aby udowodnić własność nieruchomości, czy zachować dostęp do opieki zdrowotnej i dochodów emerytalnych. Odmowa może skutkować utratą prawa do opieki nad dziećmi, więzieniem lub czymś gorszym. Nowe rosyjskie prawo stanowi, że każdy przebywający na terytoriach okupowanych, który do 1 lipca nie będzie posiadał rosyjskiego paszportu, podlega karze pozbawienia wolności jako „obcokrajowiec”.

Wyrobienie rosyjskiego paszportu oznacza jednak, że mężczyźni mieszkający na okupowanym terytorium mogą zostać powołani do walki z tą samą armią ukraińską, która próbuje ich uwolnić.

Rosja oferuje także zachęty: stypendium za opuszczenie okupowanego terytorium i przeprowadzkę do Rosji, pomoc humanitarną, emerytury i pieniądze dla rodziców noworodków – z rosyjskimi aktami urodzenia.

Dochodzenie AP wykazało, że w samych obwodach donieckim i zaporoskim rząd rosyjski przejął co najmniej 1785 domów i firm. 25 lutego ukraińskie władze na uchodźstwie na Krymie poinformowały, że spośród 694 żołnierzy, którzy zgłosili śmierć w niedawnych walkach za Rosję, 525 to prawdopodobnie obywatele Ukrainy, którzy od czasu aneksji posiadali rosyjskie paszporty.