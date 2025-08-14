Aktualizacja: 16.08.2025 17:41 Publikacja: 14.08.2025 10:27
W czasie operacji 33-latka czaszkę nawierciła mu 13-latka
Foto: Adobe Stock
Adwokat ofiary – mężczyzny, któremu dziurę w czaszce nawierciło, za zgodą matki neurochirurga, dziecko – skrytykował fakt, że w sprawie postawiono jedynie zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
Przed sądem – jak podaje „Kronen Zeitung” – nie stanie żadna z pięciu innych osób wchodzących w skład zespołu, który operował pacjenta. Śledztwo w ich sprawie zostało umorzone.
Decyzję o postawieniu neurochirurga przed sądem podjęto we wtorek, ale jak dotąd prokuratura nie podała tego do wiadomości publicznej. Informację potwierdziła jednak rzeczniczka KAGes, spółki publicznej, która zarządza szpitalem, w którym doszło do incydentu. Postępowanie przeciwko KAGes nadal się toczy.
33-letni mężczyzna, któremu w czasie operacji czaszkę nawierciła 13-latka, o wszystkim dowiedział się z mediów. Kilka miesięcy później policja potwierdziła, że nastolatka nieposiadająca do tego żadnych uprawnień, brała czynny udział w operowaniu go.
W następstwie wypadku w lesie, do którego doszło w styczniu 2024 roku, 33-latek został przewieziony drogą powietrzną do Szpitala Uniwersyteckiego w Grazu. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń głowy – relacjonował wówczas „Kronen Zeitung”. Mężczyzna potrzebował pilnej operacji, której go poddano. To właśnie w jej trakcie zatrudniona w szpitalu neurochirurg pozwoliła swojej 13-letniej córce nie tylko brać udział w zabiegu, ale też zgodziła się, by to dziecko nawierciło otwór w czaszce pacjenta.
Peter Freiberger, prawnik 33-latka
Operacja miała przebiec bez problemów, ale po kilku miesiącach pacjent nadal nie był w stanie wrócić do pracy. Prokuratura w Grazu wszczęła w tej sprawie śledztwo przeciwko wszystkim członkom zespołu, który prowadził zabieg. Do wszczęcia postępowania doszło po tym, jak w kwietniu wpłynęła anonimowa skarga na działania neurochirurg. Wówczas pacjent przeczytał o sprawie w mediach. W lipcu został poinformowany o całej sprawie przez policję, ponieważ został wezwany do złożenia zeznań jako świadek w postępowaniu.
– Leżysz tam. Bezwolny, nieprzytomny i stajesz się królikiem doświadczalnym. Prawdopodobnie nie można tego przedstawić inaczej (...). Nie wolno tego robić – mówił prawnik ofiary Peter Freiberger.
Według adwokata ofiary odpowiedzialność za incydent ponoszą wszystkie osoby, które były na sali i szpital, który nie skontaktował się z pacjentem, gdy sprawa wyszła na jaw. – Nie było kontaktu, wyjaśnień lub przeprosin, niczego. To po prostu niegodne – dodał Freiberger.
Specjalista ds. chirurgii urazowej Manfred Bogner, komentujący sprawę mówił, że „nie rozumie” jak ktokolwiek mógł pozwolić dziecku przeprowadzać operację w takiej sytuacji. – Sala operacyjna należy do ludzi, którzy mają tam pracę do wykonania i do nikogo innego – dodał.
– Dziecko nie powinno otrzymać wiertła, ani móc wiercić w kości poważnie rannej osoby – stwierdził też Bogner.
