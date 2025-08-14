W następstwie wypadku w lesie, do którego doszło w styczniu 2024 roku, 33-latek został przewieziony drogą powietrzną do Szpitala Uniwersyteckiego w Grazu. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń głowy – relacjonował wówczas „Kronen Zeitung”. Mężczyzna potrzebował pilnej operacji, której go poddano. To właśnie w jej trakcie zatrudniona w szpitalu neurochirurg pozwoliła swojej 13-letniej córce nie tylko brać udział w zabiegu, ale też zgodziła się, by to dziecko nawierciło otwór w czaszce pacjenta.

Operacja miała przebiec bez problemów, ale po kilku miesiącach pacjent nadal nie był w stanie wrócić do pracy. Prokuratura w Grazu wszczęła w tej sprawie śledztwo przeciwko wszystkim członkom zespołu, który prowadził zabieg. Do wszczęcia postępowania doszło po tym, jak w kwietniu wpłynęła anonimowa skarga na działania neurochirurg. Wówczas pacjent przeczytał o sprawie w mediach. W lipcu został poinformowany o całej sprawie przez policję, ponieważ został wezwany do złożenia zeznań jako świadek w postępowaniu.

– Leżysz tam. Bezwolny, nieprzytomny i stajesz się królikiem doświadczalnym. Prawdopodobnie nie można tego przedstawić inaczej (...). Nie wolno tego robić – mówił prawnik ofiary Peter Freiberger.

Według adwokata ofiary odpowiedzialność za incydent ponoszą wszystkie osoby, które były na sali i szpital, który nie skontaktował się z pacjentem, gdy sprawa wyszła na jaw. – Nie było kontaktu, wyjaśnień lub przeprosin, niczego. To po prostu niegodne – dodał Freiberger.

Specjalista ds. chirurgii urazowej Manfred Bogner, komentujący sprawę mówił, że „nie rozumie” jak ktokolwiek mógł pozwolić dziecku przeprowadzać operację w takiej sytuacji. – Sala operacyjna należy do ludzi, którzy mają tam pracę do wykonania i do nikogo innego – dodał.