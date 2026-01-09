Największa góra lodowa nie dotrwa do lata? A23a topnieje

Góra lodowa A23a, znana jako megaberg, ogromna masa lodu, która w przeszłości miała powierzchnię dwukrotnie większą niż amerykański stan Rhode Island, dryfuje obecnie po południowym Atlantyku w pobliżu wschodniego krańca Ameryki Południowej. Jej powierzchnia jest zalana niebieską wodą roztopową, co nadaje jej charakterystyczny kolor.

Zdjęcia satelitarne wskazują, że A23a zaczęła „przeciekać”. Nagromadzona na jej szczycie woda była na tyle ciężka, że przebiła lód, dodatkowo osłabiając całą strukturę góry lodowej.

Zdaniem naukowców wszystko wskazuje na to, że A23a może całkowicie się rozpaść w ciągu najbliższych dni lub tygodni. Prądy morskie kierują ją bowiem ku coraz cieplejszym wodom, a sezonowo wyższe temperatury powietrza przyspieszają proces topnienia. Region ten badacze określają wręcz mianem „cmentarzyska gór lodowych”.

„Nie przetrwa antarktycznego lata”

— Zdecydowanie nie spodziewam się, że A23a przetrwa tegoroczne lato — powiedział Chris Shuman, emerytowany naukowiec z Uniwersytetu Maryland (UMBC).