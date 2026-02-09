Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak alkohol wpływa na mózg? Naukowcy wyjaśniają, co dzieje się, gdy jesteśmy pijani

Nowe badanie pokazuje, że alkohol nie tylko obniża aktywność mózgu, ale jednocześnie reorganizuje jego działanie. Stopień tej zmiany jest powiązany z subiektywnym poczuciem upojenia alkoholowego.

Publikacja: 09.02.2026 15:52

Naukowcy zbadali, jak alkohol działa na ludzki mózg

Naukowcy zbadali, jak alkohol działa na ludzki mózg

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki wpływ na sposób działania mózgu ma alkohol?
  • W jaki sposób alkohol zmienia wydajność mózgu?
  • Jak wyglądał eksperyment dotyczący wpływu alkoholu na mózg?
  • Dlaczego reakcja na alkohol może się różnić nawet przy identycznym stężeniu alkoholu we krwi?

Przez wiele lat badania nad alkoholem koncentrowały się na pojedynczych obszarach mózgu. Wykazano m.in. spadek aktywności kory przedczołowej oraz zmiany w móżdżku odpowiadające za zaburzenia koordynacji ruchowej. W najnowszym badaniu zespół naukowców z Uniwersytetu Minnesoty oraz Uniwersytetu Florydy zastosował nieco inne podejście – patrząc na mózg jak na złożoną sieć połączeń, w której stały przepływ informacji warunkuje prawidłowe przetwarzanie obrazów, dźwięków i myśli. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Drug and Alcohol Dependence”. Ich omówienie pojawiło się na portalu PsyPost.

Mózg jako sieć połączeń informacyjnych. Jak wyglądało badanie?

Nowe badanie pokazuje, że po spożyciu trunku mózg przechodzi z trybu współpracy wielu obszarów do lokalnych, zamkniętych układów przetwarzania informacji. Co więcej, okazuje się, że nawet jednorazowe spożycie alkoholu reorganizuje architekturę całej sieci połączeń w mózgu.

Aby zrozumieć wpływ napojów wysokoprocentowych na przepływ informacji, badacze wykorzystali teorię grafów – narzędzie matematyczne pozwalające analizować złożone układy sieciowe. W tej teorii mózg traktowany jest jako mapa miast i autostrad. „Miasta” to odrębne regiony mózgu, nazywane węzłami, zaś „autostrady” to funkcjonalne połączenia między nimi, czyli krawędzie. Analiza przepływu ruchu przez te autostrady pozwala określić, jak efektywnie mózg udostępnia informacje.

W eksperymencie uczestniczyło 107 zdrowych dorosłych w wieku od 21 do 45 lat. Były to osoby pijące okazjonalnie, bez historii zaburzeń związanych z alkoholem. Uczestnicy przechodzili dwie sesje laboratoryjne. Podczas jednej spożywali napój z alkoholem, podczas drugiej napój placebo imitujący smak i zapach alkoholu. Dawka alkoholu była dobrana w taki sposób, aby jego poziom w wydychanym powietrzu osiągnął 0,08 g na decylitr. Około pół godziny po spożyciu uczestnicy przechodzili badanie skanerem MRI. W trakcie mieli utrzymywać otwarte oczy i pozwolić myślom swobodnie płynąć. W tym czasie skaner rejestrował poziom natlenienia krwi w mózgu, który pośrednio odzwierciedla aktywność neuronalną.

Reklama
Reklama

Alkohol zmienia pracę mózgu w kierunku lokalnego przetwarzania informacji

Jak donosi PsyPost, w badaniu analizowano dwa parametry – wydajność globalną i wydajność lokalną. Ta pierwsza opisuje łatwość przekazywania informacji między odległymi obszarami mózgu. Wydajność lokalna mierzy z kolei, jak dobrze komunikują się sąsiednie regiony. Analiza danych wykazała wyraźną zmianę organizacji sieci mózgowej po spożyciu alkoholu. 

Okazało się, że u uczestników badania spadła wydajność globalna, szczególnie w płacie potylicznym odpowiedzialnym za przetwarzanie bodźców wzrokowych, co może sugerować, że alkohol utrudnia integrację informacji wzrokowych z resztą procesów mózgowych. Jednocześnie rosła wydajność lokalna, a obszary w korze czołowej i skroniowej zaczynały intensywniej współpracować z najbliższymi regionami. Wydawało się, że mózg tworzy bardziej zwarte, lokalne klastry. Taka struktura wymaga mniej energii, ale utrudnia szybkie przetwarzanie złożonych informacji. Wzrost współczynnika grupowania również potwierdził tendencję mózgu do lokalnego przetwarzania danych. 

Naukowcy odkryli związek między zmianami w mózgu a stopniem upojenia

Oprócz zmian w architekturze mózgu badacze zaobserwowali coś jeszcze. Okazało się, że istnieje statystyczny związek między reorganizacją sieci mózgowej a subiektywnym odczuciem odurzenia. Jak to odkryli? Przed badaniem MRI uczestnicy oceniali poziom upojenia w skali od 0 do 100. Najsilniejsze odczucie odurzenia zgłaszały osoby, u których obserwowano największy spadek wydajności globalnej i największy wzrost lokalnego grupowania. Wyniki sugerują, że uczucie bycia pijanym wiąże się z ograniczeniem komunikacji między odległymi obszarami mózgu.

Badanie pozwala także lepiej zrozumieć indywidualne różnice w reakcji na alkohol. Okazuje się bowiem, że nawet przy identycznym stężeniu alkoholu we krwi poziom odurzenia może być inny. Różnice te mogą wynikać z odmiennego stopnia fragmentacji sieci mózgowej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Badania naukowe alkohol
Nowe badania naukowe dowodzą, że dzieci już w okresie niemowlęcym mają poczucie rytmu
Nauka
Dzieci rodzą się z wyjątkową zdolnością. Puszczanie im muzyki ma sens
Szympans karłowaty (bonobo) uchodzi za jednego z najbliższych żyjących krewnych człowieka
Nauka
Szympans jak dziecko? Eksperyment podważa przekonanie o wyjątkowości człowieka
Nowe badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców ze STAR Collaboration
Nauka
Materia, która rodzi się z „niczego”. Fizycy sprawdzili, co naprawdę kryje próżnia
Najnowsze odkrycie naukowców może okazać się niezwykle cenne w kontekście leczenia chorób neurodegen
Nauka
Naukowcy odkryli, jak mózg utrwala wspomnienia. Badania trwały 20 lat
Nauka
Przyszłość długiego życia pod lupą ekspertów – wyjątkowe spotkanie z udziałem przedstawicieli medycyny, ekonomii, biznesu i świata nauki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama