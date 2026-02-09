Aktualizacja: 09.02.2026 17:08 Publikacja: 09.02.2026 15:52
Naukowcy zbadali, jak alkohol działa na ludzki mózg
Foto: Adobe Stock
Przez wiele lat badania nad alkoholem koncentrowały się na pojedynczych obszarach mózgu. Wykazano m.in. spadek aktywności kory przedczołowej oraz zmiany w móżdżku odpowiadające za zaburzenia koordynacji ruchowej. W najnowszym badaniu zespół naukowców z Uniwersytetu Minnesoty oraz Uniwersytetu Florydy zastosował nieco inne podejście – patrząc na mózg jak na złożoną sieć połączeń, w której stały przepływ informacji warunkuje prawidłowe przetwarzanie obrazów, dźwięków i myśli. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Drug and Alcohol Dependence”. Ich omówienie pojawiło się na portalu PsyPost.
Nowe badanie pokazuje, że po spożyciu trunku mózg przechodzi z trybu współpracy wielu obszarów do lokalnych, zamkniętych układów przetwarzania informacji. Co więcej, okazuje się, że nawet jednorazowe spożycie alkoholu reorganizuje architekturę całej sieci połączeń w mózgu.
Aby zrozumieć wpływ napojów wysokoprocentowych na przepływ informacji, badacze wykorzystali teorię grafów – narzędzie matematyczne pozwalające analizować złożone układy sieciowe. W tej teorii mózg traktowany jest jako mapa miast i autostrad. „Miasta” to odrębne regiony mózgu, nazywane węzłami, zaś „autostrady” to funkcjonalne połączenia między nimi, czyli krawędzie. Analiza przepływu ruchu przez te autostrady pozwala określić, jak efektywnie mózg udostępnia informacje.
W eksperymencie uczestniczyło 107 zdrowych dorosłych w wieku od 21 do 45 lat. Były to osoby pijące okazjonalnie, bez historii zaburzeń związanych z alkoholem. Uczestnicy przechodzili dwie sesje laboratoryjne. Podczas jednej spożywali napój z alkoholem, podczas drugiej napój placebo imitujący smak i zapach alkoholu. Dawka alkoholu była dobrana w taki sposób, aby jego poziom w wydychanym powietrzu osiągnął 0,08 g na decylitr. Około pół godziny po spożyciu uczestnicy przechodzili badanie skanerem MRI. W trakcie mieli utrzymywać otwarte oczy i pozwolić myślom swobodnie płynąć. W tym czasie skaner rejestrował poziom natlenienia krwi w mózgu, który pośrednio odzwierciedla aktywność neuronalną.
Jak donosi PsyPost, w badaniu analizowano dwa parametry – wydajność globalną i wydajność lokalną. Ta pierwsza opisuje łatwość przekazywania informacji między odległymi obszarami mózgu. Wydajność lokalna mierzy z kolei, jak dobrze komunikują się sąsiednie regiony. Analiza danych wykazała wyraźną zmianę organizacji sieci mózgowej po spożyciu alkoholu.
Okazało się, że u uczestników badania spadła wydajność globalna, szczególnie w płacie potylicznym odpowiedzialnym za przetwarzanie bodźców wzrokowych, co może sugerować, że alkohol utrudnia integrację informacji wzrokowych z resztą procesów mózgowych. Jednocześnie rosła wydajność lokalna, a obszary w korze czołowej i skroniowej zaczynały intensywniej współpracować z najbliższymi regionami. Wydawało się, że mózg tworzy bardziej zwarte, lokalne klastry. Taka struktura wymaga mniej energii, ale utrudnia szybkie przetwarzanie złożonych informacji. Wzrost współczynnika grupowania również potwierdził tendencję mózgu do lokalnego przetwarzania danych.
Oprócz zmian w architekturze mózgu badacze zaobserwowali coś jeszcze. Okazało się, że istnieje statystyczny związek między reorganizacją sieci mózgowej a subiektywnym odczuciem odurzenia. Jak to odkryli? Przed badaniem MRI uczestnicy oceniali poziom upojenia w skali od 0 do 100. Najsilniejsze odczucie odurzenia zgłaszały osoby, u których obserwowano największy spadek wydajności globalnej i największy wzrost lokalnego grupowania. Wyniki sugerują, że uczucie bycia pijanym wiąże się z ograniczeniem komunikacji między odległymi obszarami mózgu.
Badanie pozwala także lepiej zrozumieć indywidualne różnice w reakcji na alkohol. Okazuje się bowiem, że nawet przy identycznym stężeniu alkoholu we krwi poziom odurzenia może być inny. Różnice te mogą wynikać z odmiennego stopnia fragmentacji sieci mózgowej.
