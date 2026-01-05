Aktualizacja: 05.01.2026 13:03 Publikacja: 05.01.2026 12:48
Coraz większy odsetek mieszkańców Korei Południowej stanowią osoby w wieku 65 i więcej lat
Od 2024 roku Korea Południowa spełnia warunki, po których społeczeństwo uznawane jest za społeczeństwo „superstarzejące się” – czyli takie, w którym co najmniej 20 proc. stanowią osoby w wieku powyżej 65. roku życia. Dane z 2025 roku wskazują, że tempo „superstarzenia się” Korei Południowej przyspiesza – w ciągu roku liczba seniorów w wieku 65 i więcej lat wzrosła o 584 040, do poziomu 10 840 822 (to wzrost rok do roku o 5,69 proc.). W efekcie osoby mające 65 i więcej lat stanowią już 21,21 proc. południowokoreańskiego społeczeństwa.
W Polsce, według danych GUS z 2024 roku, osoby w wieku 65 i więcej lat stanowiły 20,6 proc. mieszkańców (przy populacji ok. 37,4 mln liczba osób w wieku 65 i więcej lat w Polsce wynosiła 7,725 mln).
Kobiety w wieku 65 lat i więcej stanowią w Korei Południowej 23,39 proc. całej populacji kobiet. Z kolei mężczyźni w wieku 65 lat i więcej stanowią 19 proc. całej populacji mężczyzn. W 2025 roku po raz pierwszy seniorzy w wieku 65 lat i więcej stanowili ponad 20 proc. mieszkańców Seulu.
W Korei Południowej rośnie też liczba jednoosobowych gospodarstw domowych. W 2025 roku wzrosła ona o 1,5 proc. rok do roku, do poziomu 10,27 mln (w liczbach bezwzględnych wzrost ten miał wynieść 181 159). Tym samym ok. 42 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Korei Południowej to gospodarstwa tworzone przez jedną osobę. Gospodarstwa domowe, w których mieszkają dwie osoby, to 25,31 proc. wszystkich gospodarstw domowych. 16,77 proc. gospodarstw domowych tworzą trzy osoby, a 15,65 proc. – cztery i więcej osób.
Spośród jednoosobowych gospodarstw domowych 21,6 proc. (2,21 mln) to gospodarstwa tworzone przez samotną osobę w wieku 70 lat i więcej. Osoby w wieku 60-69 lat tworzą 18,9 proc. wszystkich jednoosobowych gospodarstw domowych w Korei Południowej.
Spośród państw określających jako superstarzejące się „najstarsze” jest Monako – miasto-państwo, którego suwerenność jest znacznie ograniczona na rzecz Francji, notuje odsetek osób w wieku 65 lat i więcej na poziomie 36 proc.
Korea Południowa boryka się z głębokim kryzysem demograficznym – z oficjalnych danych wynika, że w 2024 roku dzietność w Korei Południowej wynosiła zaledwie 0,75 (liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę w wieku produkcyjnym). Rok wcześniej wskaźnik ten był jeszcze niższy i wynosił 0,72 (był wówczas najniższy na świecie). W Seulu dzietność w 2024 roku wynosiła jeszcze mniej (0,58). Tymczasem do utrzymania liczby mieszkańców kraju na stałym poziomie (bez wspierania się migracją) dzietność musi wynosić co najmniej 2,1. Od pięciu lat Korea Południowa notuje ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że liczba urodzeń jest niższa niż liczba zgonów.
Przy obecnych trendach demograficznych liczba mieszkańców Korei Południowej ma do 2072 roku zmniejszyć się do 36,22 mln.
