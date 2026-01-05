Od 2024 roku Korea Południowa spełnia warunki, po których społeczeństwo uznawane jest za społeczeństwo „superstarzejące się” – czyli takie, w którym co najmniej 20 proc. stanowią osoby w wieku powyżej 65. roku życia. Dane z 2025 roku wskazują, że tempo „superstarzenia się” Korei Południowej przyspiesza – w ciągu roku liczba seniorów w wieku 65 i więcej lat wzrosła o 584 040, do poziomu 10 840 822 (to wzrost rok do roku o 5,69 proc.). W efekcie osoby mające 65 i więcej lat stanowią już 21,21 proc. południowokoreańskiego społeczeństwa.

Reklama Reklama

Polska też jest społeczeństwem superstarzejącym się W Polsce, według danych GUS z 2024 roku, osoby w wieku 65 i więcej lat stanowiły 20,6 proc. mieszkańców (przy populacji ok. 37,4 mln liczba osób w wieku 65 i więcej lat w Polsce wynosiła 7,725 mln).

Korea Południowa: Coraz więcej seniorów, coraz więcej ludzi żyjących samotnie

Kobiety w wieku 65 lat i więcej stanowią w Korei Południowej 23,39 proc. całej populacji kobiet. Z kolei mężczyźni w wieku 65 lat i więcej stanowią 19 proc. całej populacji mężczyzn. W 2025 roku po raz pierwszy seniorzy w wieku 65 lat i więcej stanowili ponad 20 proc. mieszkańców Seulu.

10,27 mln Tyle gospodarstw domowych w Korei Południowej to gospodarstwa jednoosobowe

W Korei Południowej rośnie też liczba jednoosobowych gospodarstw domowych. W 2025 roku wzrosła ona o 1,5 proc. rok do roku, do poziomu 10,27 mln (w liczbach bezwzględnych wzrost ten miał wynieść 181 159). Tym samym ok. 42 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Korei Południowej to gospodarstwa tworzone przez jedną osobę. Gospodarstwa domowe, w których mieszkają dwie osoby, to 25,31 proc. wszystkich gospodarstw domowych. 16,77 proc. gospodarstw domowych tworzą trzy osoby, a 15,65 proc. – cztery i więcej osób.