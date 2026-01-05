Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Korea Południowa pogrąża się w superstarzeniu. Są nowe dane

21,21 proc. z 51,11 mln mieszkańców Korei Południowej stanowią obecnie osoby w wieku 65 lat i więcej - wynika z danych opublikowanych w niedzielę.

Publikacja: 05.01.2026 12:48

Coraz większy odsetek mieszkańców Korei Południowej stanowią osoby w wieku 65 i więcej lat

Coraz większy odsetek mieszkańców Korei Południowej stanowią osoby w wieku 65 i więcej lat

Foto: Adobe Stock

Artur Bartkiewicz

Od 2024 roku Korea Południowa spełnia warunki, po których społeczeństwo uznawane jest za społeczeństwo „superstarzejące się” – czyli takie, w którym co najmniej 20 proc. stanowią osoby w wieku powyżej 65. roku życia. Dane z 2025 roku wskazują, że tempo „superstarzenia się” Korei Południowej przyspiesza – w ciągu roku liczba seniorów w wieku 65 i więcej lat wzrosła o 584 040, do poziomu 10 840 822 (to wzrost rok do roku o 5,69 proc.). W efekcie osoby mające 65 i więcej lat stanowią już 21,21 proc. południowokoreańskiego społeczeństwa. 

Polska też jest społeczeństwem superstarzejącym się

W Polsce, według danych GUS z 2024 roku, osoby w wieku 65 i więcej lat stanowiły 20,6 proc. mieszkańców (przy populacji ok. 37,4 mln liczba osób w wieku 65 i więcej lat w Polsce wynosiła 7,725 mln). 

Korea Południowa: Coraz więcej seniorów, coraz więcej ludzi żyjących samotnie

Kobiety w wieku 65 lat i więcej stanowią w Korei Południowej 23,39 proc. całej populacji kobiet. Z kolei mężczyźni w wieku 65 lat i więcej stanowią 19 proc. całej populacji mężczyzn. W 2025 roku po raz pierwszy seniorzy w wieku 65 lat i więcej stanowili ponad 20 proc. mieszkańców Seulu. 

10,27 mln

Tyle gospodarstw domowych w Korei Południowej to gospodarstwa jednoosobowe

W Korei Południowej rośnie też liczba jednoosobowych gospodarstw domowych. W 2025 roku wzrosła ona o 1,5 proc. rok do roku, do poziomu 10,27 mln (w liczbach bezwzględnych wzrost ten miał wynieść 181 159). Tym samym ok. 42 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Korei Południowej to gospodarstwa tworzone przez jedną osobę. Gospodarstwa domowe, w których mieszkają dwie osoby, to 25,31 proc. wszystkich gospodarstw domowych. 16,77 proc. gospodarstw domowych tworzą trzy osoby, a 15,65 proc. – cztery i więcej osób. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Troska o dzieci jest istotnym elementem budowy wizerunku nowoczesnego chińskiego państwa (na zdjęciu
Plus Minus
Imigranci – ostatnia nadzieja Zachodu

Spośród jednoosobowych gospodarstw domowych 21,6 proc. (2,21 mln) to gospodarstwa tworzone przez samotną osobę w wieku 70 lat i więcej. Osoby w wieku 60-69 lat tworzą 18,9 proc. wszystkich jednoosobowych gospodarstw domowych w Korei Południowej. 

Monako najstarszym państwem świata

Spośród państw określających jako superstarzejące się „najstarsze” jest Monako – miasto-państwo, którego suwerenność jest znacznie ograniczona na rzecz Francji, notuje odsetek osób w wieku 65 lat i więcej na poziomie 36 proc.

Korea Południowa pogrążona w głębokim kryzysie demograficznym. Rekordowo niska dzietność

Korea Południowa boryka się z głębokim kryzysem demograficznym – z oficjalnych danych wynika, że w 2024 roku dzietność w Korei Południowej wynosiła zaledwie 0,75 (liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę w wieku produkcyjnym). Rok wcześniej wskaźnik ten był jeszcze niższy i wynosił 0,72 (był wówczas najniższy na świecie). W Seulu dzietność w 2024 roku wynosiła jeszcze mniej (0,58). Tymczasem do utrzymania liczby mieszkańców kraju na stałym poziomie (bez wspierania się migracją) dzietność musi wynosić co najmniej 2,1. Od pięciu lat Korea Południowa notuje ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że liczba urodzeń jest niższa niż liczba zgonów. 

Przy obecnych trendach demograficznych liczba mieszkańców Korei Południowej ma do 2072 roku zmniejszyć się do 36,22 mln. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Korea Południowa Seul demografia
Zdjęcie Nicolása Maduro w dresie Nike na pokładzie USS Iwo Jima
Społeczeństwo
Dres Nicolása Maduro viralem. Internauci wykupują produkt znanej marki
W pobliżu Wenezueli znajduje się grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford
Społeczeństwo
Amerykanie byli przeciwni działaniom militarnym przeciw Wenezueli
Policjanci w pobliżu miejsca eksplozji w Crans-Montana w Szwajcarii
Społeczeństwo
Tragedia podczas noworocznej imprezy w Szwajcarii. Dzięsiątki ofiar, ponad setka rannych
Śmierć w drodze do Hiszpanii
Społeczeństwo
Śmierć w drodze do Hiszpanii
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Nadejście Nowego Roku w Nowym Jorku obwieszcza kula, umieszczona na 40-metrowym słupie na Times Squa
Społeczeństwo
Świat wita Nowy Rok. Jako pierwsze Kiribati
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama