Thomas Huchon, znawca internetu, podaje, że wiosną 2025 roku spór o płeć Brigitte Macron wszedł do grona trzech najbardziej rozpowszechnionych teorii spiskowych w internecie, osiągając miliard odsłon w samych tylko krajach frankofońskich.

Kluczową postacią w rozpowszechnieniu oszczerstw wobec Macronów okazała się jednak znana youtuberka związana z Trumpem i amerykańską skrajną prawicą Candace Owens. Na koncie ma wiele koncepcji konspiracyjnych. Twierdziła, że Amerykanie nigdy nie wylądowali na księżycu. Dowodziła, że w nazistowskich obozach koncentracyjnych nie przeprowadzono eksperymentów medycznych, a śmiertelne żniwo Covid-19 wcale nie było tak wielkie, jak się powszechnie twierdzi, przez co Billa Gatesa należałoby nazywać „szczepionkowym mordercą”. Owens, której kanał na YouTubie ma około pięć milionów subskrybentów i która na rozpowszechnianiu kłamstw zarobiła przynajmniej pięć milionów dol. za pierwszej kadencji Trumpa zaangażowała się m.in. w zwalczanie ruchu Black Lives Matter, który rozwinął się w obronie Afroamerykanów po zabiciu przez białego policjanta czarnoskórego George’a Floyda. Wydana przez Francuza Xaviera Poussarda książka „Devenir Brigitte” (Stać się Brigitte) posłużyła jej do produkcji pięciu odcinków filmu poświęconego teorii o męskiej tożsamości małżonki francuskiego przywódcy.

Jeżeli Emmanuel Macron nie wygra z fake newsem, nie wygra już nikt

Do tej pory nie zdarzyło się, aby urzędujący prezydent Francji i w ogóle głowa jednego z kluczowych państw zachodnich zdecydowała się na walkę sądową z fake newsem. – Radzono nam, aby nie reagować, poczekać, aż sprawa wygaśnie. Wskazywano, że podejmując walkę z fake newsem, tylko przyczynimy się do jego rozpowszechnienia. Ale już dłużej nie możemy tego tolerować – powiedział Macron.

Spór rozstrzygnie sąd w Delaware. Prezydent zatrudnił w tym celu znaną firmę adwokacką Clare Locke, która specjalizuje się w głośnych sprawach odnoszących się do obrony dobrego imienia klientów. To ona uzyskała od Fox News wypłatę gigantycznej kary 787 mln dol. od Fox News za rozpowszechnianie kłamstwa, że system liczenia głosów firmy Dominion doprowadził do sfałszowania wyborów i zwycięstwa Joe Bidena w 2020 roku. Teraz pozew też został przygotowany bardzo starannie. Na przeszło 200 stronach zawarto niezbite dowody, że Brigitte jest kobietą. Para prezydencka zapowiedziała, że przyjedzie do Delaware, aby osobiście składać zeznania w trakcie procesu.

– Zachowanie Owens jasno wskazuje, że jej celem jest wywoływanie kontrowersji, aby zyskać jeszcze większą rozpoznawalność i uzyskać korzyści finansowe. Ona powie absolutnie wszystko, niezależnie od tego, jak bardzo jest to sprzeczne z prawdą i jak bardzo obraźliwe, byle rozszerzyć swoją publikę – czytamy w pozwie przygotowanym przez Clare Locke.