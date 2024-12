Macron podejmował wiele odważnych decyzji. Tak zrobił wielką karierę. Co zgubiło prezydenta?

W ten sposób dochodzimy do drugiego błędu Macrona, tym razem o charakterze psychologicznym. To skrajne zadufanie w sobie. Prezydent całe życia grał pokerowo. Nie brał pod uwagę konwenansów czy opinii społecznej. Tak zbudował swoją wielką miłość ze starszą o 25 lat Brigitte, tak zdobył Pałac Elizejski.

Ale w tym procesie nie znał umiaru. Uznał, że jest nieomylny. Nad Sekwaną nazywano go Jowiszem, bo przekonany o swojej wyjątkowości, podejmował decyzję właściwie samodzielnie. Tak się stało i w czerwcu, gdy po porażce w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpisał przedterminowe wybory do Zgromadzenia Narodowego. Był przekonany, że Francuzi znów postawią na niego. Ale stało się inaczej: zapewne bezpowrotnie stracił większość i skazał kraj na dryfowanie.

Jak na Francją Macron przeprowadził w trakcie minionych siedmiu lat całkiem ambitne reformy. Zliberalizował reguły rynku pracy, obniżył podatki ściągając poważna inwestycje zagraniczne. Ale zapatrzony w nowoczesne technologie i obracający się w elicie Paryża prezydent nie uwzględnił tzw. długiej historii. Niechęci do zmian społeczeństwa przyzwyczajonego od wieków do tego, że to skrajnie scentralizowane państwo zaspokaja ich wszystkie potrzeby.

Na tym polega jego trzeci błąd. Jego uniknięcie było dla Macrona tym trudniejsze, że jego ugrupowanie nigdy nie zakorzeniło się na prowincji, nie zbudowało struktur lokalnych. Już rok po zdobyciu Pałacu Elizejskiego kraj został sparaliżowany kiedy prezydent podniósł ceny oleju napędowego – podstawowego surowca określającego poziom życia na prowincji. Także dziś do niewielu Francuzów trafia argument o konieczności zaciskania pasa, powstrzymania narastania długu. To nie są Niemcy, gdzie da się wynegocjować program reform. Stąd tak łatwo było populistycznej opozycji doprowadzić do upadku.

W ten dochodzimy do czwartego błędu Macrona: nie przewidział upadku globalizacji. Elektorat Le Pen rośnie jak na drożdżach (w lipcu głosowało na jej ugrupowanie 37 proc. Francuzów) w znacznej części dlatego, że szybko w siłę rośnie elektorat tożsamościowy. Chodzi o tych, którzy obawiają się wszystkiego, co może zmienić nieco mityczny obraz „dawnego kraju”. Imigrantów, wielkiego kapitału, Unii Europejskiej, zmian cywilizacyjnych. A to przecież im oddał duszę Macron, który w trakcie wspomnianej nocy wyborczej w maju 2017 roku pojawił się Francuzom nie na tle dźwięków Marsylianki, ale hymnu Europy (kantaty z IX Symfonii Beethovena).