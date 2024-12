Upadek rządu Michela Barniera. Skrajna prawica i skrajna lewica połączyły siły (WIDEO)

- Jedynym sposobem, jaki pan widział na uzdrowienie kraju, to nałożenie coraz to nowych podatków przy coraz gorszych świadczeniach państwa. Francuzi pytają: na co idą te wszystkie pieniądze – atakowała chwilę później Barniera Marine Le Pen.

Francja tonie w długach, a jej deficyt budżetowy wyniesie w tym roku 6,1 proc. PKB

Melenchon od chwili przedstawienia projektu budżetu na 2025 roku przez Barniera zapowiadał, że będzie głosował przeciw ustawie finansowej. Le Pen taką decyzję podjęła dopiero w poniedziałek. Kroplą, która jej zdaniem przelała czarę goryczy, była odmowa premiera utrzymania indeksacji emerytur w przyszłym roku. Miałoby to kosztować budżet państwa 3 mld euro. Francja tonie zaś w długach, a jej deficyt budżetowy wyniesie w tym roku 6,1 proc. PKB.

Emmanuel Macron zamierza przedstawić nowego premiera w ciągu 24 godzin

– Nie mogliśmy zaakceptować budżetu, który zakłada wzrost podatków i obciążeń o kolejne 40 mld euro. I to w kraju, który i tak ma największe podatki i opłaty socjalne w Europie – tłumaczył formalny lider Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella. Odrzucił argument premiera, że wotum nieufności doprowadzi do kryzysu finansowego nie tylko we Francji, ale i w całej strefie euro. W środę po południu euro było wymieniane za nieco poniżej 1,05 dol., tylko nieco mniej niż poprzedniego dnia.

Prawdziwy powód obaleniu rządu Barniera jest jednak inny. To próba zmuszenia Emmanuela Macrona, którego kadencja kończy się w maju 2027 roku, do wcześniejszego podania się do dymisji. Tak się może stać, jeśli okaże się, że jego kolejni premierzy szybko są obalani przez parlament. Będzie wtedy jasne, że prezydent nie kontroluje dłużej sytuacji we Francji.