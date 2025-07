W czwartek Donald Tusk poleciał do Rzymu na spotkanie z Georgią Meloni. To początek bliższej współpracy?

To, co łączy premiera Tuska i premier Włoch, to odpowiedzialność. Wspólne priorytety, takie jak skuteczna obrona granic zewnętrznych UE, wstrzymanie nielegalnej migracji oraz stawianie na mocne sojusze z USA i konsekwentne wsparcie dla Ukrainy walczącej z agresorem. Wizyta w Rzymie to też przejęcie przez polski rząd pozycji lidera w przygotowaniach do powojennej odbudowy państwa ukraińskiego. To szansa dla polskich firm. Za rok to Polska będzie gospodarzem corocznej międzyrządowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy.