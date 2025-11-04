Z tego artykułu się dowiesz: Jakie oskarżenia stawia Zbigniew Ziobro ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi?

Na czym polega zarzut poświadczenia nieprawdy we wniosku o uchylenie immunitetu?

Kto według Zbigniewa Ziobry podpisał wniosek o uchylenie jego immunitetu?

Przypomnijmy, że w poniedziałek były minister sprawiedliwości złożył do prokuratury zawiadomienie na obecnego szefa resortu i podległych mu prokuratorów ws. "ujawnienia osobom nieuprawnionym, a to dziennikarzom stacji TVN24 informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności w ramach ww. śledztwa, tj. pełnej treści wniosku prokuratora Piotra Woźniaka (podającego się za prokuratora krajowego) 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobry i przekroczeniu w ten sposób uprawnień". Jak zauważył Ziobro we wpisie na X, ujawnienie tajemnicy śledztwa "ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest – zgodnie z Kodeksem karnym – przestępstwem ściganym z urzędu".

Donosy Ziobry na Żurka dzień po dniu

We wtorek Zbigniew Ziobro opublikował na X treść kolejnego zawiadomienia ws. Waldemara Żurka. "Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" – napisał w komentarzu.

Piotr Woźniak, którego także dotyczy wniosek Ziobry i Warchoła, to prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i szef zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, który prowadzi wielowątkowe śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.