Rzeczpospolita
Prawo
Ziobro złożył drugi donos na Żurka. „Poświadczył nieprawdę”

Poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że złożył drugie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz przez prokuratora Piotra Woźniaka. Zarzuca im poświadczenie nieprawdy we wniosku o uchylenie immunitetu.

Publikacja: 04.11.2025 11:15

Ziobro złożył drugi donos na Żurka. „Poświadczył nieprawdę”

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Dorota Gajos-Kaniewska

Przypomnijmy, że w poniedziałek były minister sprawiedliwości złożył do prokuratury zawiadomienie na obecnego szefa resortu i podległych mu prokuratorów ws. "ujawnienia osobom nieuprawnionym, a to dziennikarzom stacji TVN24 informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności w ramach ww. śledztwa, tj. pełnej treści wniosku prokuratora Piotra Woźniaka (podającego się za prokuratora krajowego) 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobry i przekroczeniu w ten sposób uprawnień". Jak zauważył Ziobro we wpisie na X, ujawnienie tajemnicy śledztwa "ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest – zgodnie z Kodeksem karnym – przestępstwem ściganym z urzędu".

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Czy w sprawie Zbigniewa Ziobry Temida okaże się „miękiszonem”?

Donosy Ziobry na Żurka dzień po dniu

We wtorek Zbigniew Ziobro opublikował na X treść kolejnego zawiadomienia ws. Waldemara Żurka. "Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" – napisał w komentarzu.

Piotr Woźniak, którego także dotyczy wniosek Ziobry i Warchoła, to prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i szef zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, który prowadzi wielowątkowe śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Sprawa immunitetu posła Ziobry. Jest decyzja Kancelarii Sejmu

To nie Waldemar Żurek podpisał się pod wnioskiem immunitetowym ws. Zbigniewa Ziobry

Z zamieszczonego skanu zawiadomienia, podpisanego także przez posła Marcina Warchoła, wynika, że chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy oraz niedopełnienia obowiązków oraz działanie w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

"Skierowany do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry wprost i literalnie wskazuje, że wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy. Dowodzi tego nagłówek w lewej górnej części wniosku, właściwy wyłącznie pismom sygnowanym przez Prokuratora Krajowego (...)"  – wskazali autorzy wniosku. – "Tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Pan Piotr Woźniak. Wg. informacji, w posiadaniu których znajdują się zawiadamiający, Piotr Woźniak jest co najwyżej prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i z całą pewnością nie pełni funkcji I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego albowiem funkcję tę pełni, co oczywiste, prokurator Dariusz Barski" – czytamy w opublikowanym wniosku.

Przypomnieć należy, że Dariusz Barski został odsunięty od sprawowania obowiązków prokuratora krajowego decyzją prokuratora generalnego Adama Bodnara  z 
12 stycznia 2024 r. Jako powód podano nieskuteczne przywrócenie go do służby czynnej ze stanu spoczynku w 2022 r. Od marca 2024 r.  I Zastępcą Prokuratora Generalnego Prokuratorem Krajowym jest prokurator Dariusz Korneluk.   PiS nie uznaje jednak decyzji Bodnara i twierdzi, że prokuratorem krajowym pozostaje Dariusz Barski. 


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Waldemar Żurek Prawo Karne

Przypomnijmy, że w poniedziałek były minister sprawiedliwości złożył do prokuratury zawiadomienie na obecnego szefa resortu i podległych mu prokuratorów ws. "ujawnienia osobom nieuprawnionym, a to dziennikarzom stacji TVN24 informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności w ramach ww. śledztwa, tj. pełnej treści wniosku prokuratora Piotra Woźniaka (podającego się za prokuratora krajowego) 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobry i przekroczeniu w ten sposób uprawnień". Jak zauważył Ziobro we wpisie na X, ujawnienie tajemnicy śledztwa "ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest – zgodnie z Kodeksem karnym – przestępstwem ściganym z urzędu".

