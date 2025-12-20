„WSJ”: Jak Witkoff został głównym negocjatorem Trumpa w sprawie Ukrainy. „Przyjedź sam, bez CIA”

Steve Witkoff, 68-letni miliarder z branży nieruchomości i wieloletni partner golfowy Donalda Trumpa, był zaledwie kilka dni na stanowisku specjalnego wysłannika prezydenta ds. Bliskiego Wschodu, gdy otrzymał wiadomość od księcia koronnego Arabii Saudyjskiej – pisze w obszernym artykule nowojorski dziennik „The Wall Street Journal”.

Władimir Putin chciał się z nim spotkać – i był gotów uwolnić amerykańskiego więźnia jako gest dobrej woli. Zaproszenie przekazał Kirył Dmitriew, szef rosyjskiego funduszu państwowego, wykorzystując saudyjskiego przywódcę Mohammeda bin Salmana jako pośrednika.

Był jednak warunek: Witkoff miałby przyjechać sam, bez agentów CIA, dyplomatów czy nawet tłumacza.

Putin szukał alternatywy dla Kellogga

Rosyjski prezydent studiował profile psychologiczne urzędników z otoczenia Trumpa, w tym generała Keitha Kellogga, którego Trump mianował wysłannikiem ds. Rosji i Ukrainy. Raporty rosyjskiego wywiadu podkreślały niepokojący dla Kremla fakt: córka Kellogga prowadziła organizację charytatywną na Ukrainie, co mogło oznaczać jego wrogość wobec rosyjskich żądań.