„WSJ”: Jak Witkoff został głównym negocjatorem Trumpa w sprawie Ukrainy. „Przyjedź sam, bez CIA”

Steve Witkoff. Na pierwszym planie Wołodymyr Zełenski
Foto: Reuters, Markus Schreiber
Steve Witkoff, 68-letni miliarder z branży nieruchomości i wieloletni partner golfowy Donalda Trumpa, był zaledwie kilka dni na stanowisku specjalnego wysłannika prezydenta ds. Bliskiego Wschodu, gdy otrzymał wiadomość od księcia koronnego Arabii Saudyjskiej – pisze w obszernym artykule nowojorski dziennik „The Wall Street Journal”.
Władimir Putin chciał się z nim spotkać – i był gotów uwolnić amerykańskiego więźnia jako gest dobrej woli. Zaproszenie przekazał Kirył Dmitriew, szef rosyjskiego funduszu państwowego, wykorzystując saudyjskiego przywódcę Mohammeda bin Salmana jako pośrednika.
Był jednak warunek: Witkoff miałby przyjechać sam, bez agentów CIA, dyplomatów czy nawet tłumacza.
Rosyjski prezydent studiował profile psychologiczne urzędników z otoczenia Trumpa, w tym generała Keitha Kellogga, którego Trump mianował wysłannikiem ds. Rosji i Ukrainy. Raporty rosyjskiego wywiadu podkreślały niepokojący dla Kremla fakt: córka Kellogga prowadziła organizację charytatywną na Ukrainie, co mogło oznaczać jego wrogość wobec rosyjskich żądań.
W grudniu, podczas wizyty Witkoffa w Arabii Saudyjskiej w sprawie Gazy, książę Mohammed złożył ofertę pomocy w rozwiązaniu kwestii wojny na Ukrainie. Chodziło o jego długoletniego przyjaciela Kiriła Dmitriewa, który utrzymywał bliskie relacje z Putinem – żona Rosjanina była przyjaciółką drugiej córki prezydenta.
Dmitriew, absolwent Harvardu i Stanforda, w 2020 roku pomagał Jaredowi Kushnerowi koordynować rosyjskie wsparcie dla amerykańskich priorytetów na Bliskim Wschodzie, w tym porozumień abrahamowych normalizujących stosunki izraelsko-arabskie. Kushner później potraktował to jako model dla współpracy między Rosją a Ukrainą.
Arabia Saudyjska z kolei od dawna oferowała USA pomoc w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy, chcąc zakończyć konflikt destabilizujący rynki energii i pokazać się jako wpływowy mediator.
Dmitriew przekazał Witkoffowi za pośrednictwem saudyjskiego księcia, że Putin chce rozmawiać z wysłannikiem ds. Bliskiego Wschodu, a Rosja mogłaby być skłonna do wymiany więźniów – konkretnie Marca Fogela, nauczyciela historii odsiadującego 14 lat za przewożenie medycznej marihuany przez moskiewski port lotniczy.
„WSJ” zauważa, że 96-letnia matka Fogela mieszkała w Butler w Pensylwanii - miasteczku, gdzie Trump przeżył zamach. 13 lipca 2024 roku spotkał się z nią i obiecał sprowadzić jej syna do domu, a kilka minut później na scenie kula zamachowca drasnęła jego ucho.
11 lutego Dmitriew odebrał Witkoffa z lotniska i zawiózł na Kreml rządowym samochodem. Tam przez trzy godziny Putin wykładał Witkoffowi tysiącletnią historię Rosji, oceniając, czy jest on otwarty na rosyjską perspektywę.
Dla Witkoffa przygotowano prezent – do Moskwy przywieziono Fogela. Gdy Amerykanin wrócił do USA, wzruszony Trump spędził dwie godziny, a jego wysłannik ds. Bliskiego Wschodu, którego nazwał „zabójczym” negocjatorem, został wysłannikiem Putina.
Dziesięć miesięcy później Kellogg został odsunięty, a Witkoff i Dmitriew – dwaj biznesmeni z silnymi osobistymi powiązaniami ze swoimi prezydentami – szkicują nowy porządek ekonomiczny i bezpieczeństwa dla Europy. Jared Kushner dołączył do negocjacji, gdzie mają kończyć się rosyjskie granice, jaki będzie kształt ukraińskiej armii i jak szybko Trump może zburzyć nową żelazną kurtynę sankcji blokujących rosyjską gospodarkę.
Kellogg oficjalnie opuszcza stanowisko 31 grudnia. Jak sam mówi: – Witkoff ma biuro w Białym Domu, ja mam biuro w Białym Domu. Różnica jest taka, że on ma miliard dolarów, a ja nie.
Od lutego Witkoff odbył już sześć wizyt w Rosji, w tym miesiąc temu pięciogodzinną rozmowę z Putinem do północy. Nie odwiedził jeszcze Ukrainy. Przywódcy Ukrainy i stolic europejskich skarżą się, że naciska na nich, by oddali terytorium Rosji w zamian za umowę pokojową, co do której nie mają pewności, czy będzie trwała.
W ten weekend Dmitriew ma odwiedzić Witkoffa w Miami na kolejną rundę rozmów.
„Trudno wskazać moment w historii, gdy biznesmeni mieli tak bezpośredni wpływ na sprawy wojny i pokoju. Od końca II wojny światowej relacje Waszyngtonu z Moskwą były najbardziej starannie kalibrowane, prowadzone przez agencje wywiadowcze znające rywala. Dziś tych struktur praktycznie nie ma” – zauważa „The Wall Street Journal”.
Źródło: rp.pl, WSJ
