„Prezydent Trump nie może się doczekać, aż dołączy do was wszystkich w Milwaukee podczas naszej konwencji, w której będziemy nominować go na 47. Prezydenta Stanów Zjednoczonych” – stwierdzono we wspólnym oświadczeniu doradców ds. kampanii i przewodniczących konwencji.

Zamach na kandydata republikanów. Prezydent Joe Biden rozmawiał z Donaldem Trumpem

Po strzelaninie prezydent Joe Biden rozmawiał z Trumpem. Biden potępił przemoc w sobotnim wieczorze i we wcześniejszym oświadczeniu stwierdził, że jest „wdzięczny”, że Trump jest bezpieczny.

- W Ameryce nie ma miejsca na tego typu przemoc”– stwierdził prezydent. - To chore. To chore.

Biden, który planował zostać w Delaware na weekend, wraca do Białego Domu wcześniej niż planowano, aby móc w dalszym ciągu otrzymywać informacje od organów ścigania.