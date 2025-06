W strzelaninie, do której doszło na dorocznym festiwalu „Westfest” organizowanym w Parku Stulecia w West Valley City (przedmieścia Salt Lake City, stan Utah), rannych zostało dwóch nastolatków. „Westfest” to festiwal, w czasie którego celebruje się wielokulturowość.

Strzelanina na przedmieściach w Salt Lake City: 16-latek wyciągnął pistolet i zaczął strzelać

Wśród ofiar jest 41-letnia kobieta, która była przypadkowym świadkiem gwałtownego starcia dwóch grup nastolatków. Zginął również 18-letni uczestnik starcia – podaje lokalna policja.

Policja z West Valley City interweniowała na festiwalu po tym, jak w jego trakcie wybuchła kłótnia między dwoma grupami nastolatków. W jej trakcie jeden z uczestników, 16-letni chłopak, wyciągnął pistolet i otworzył ogień do członków drugiej grupy. Do strzelaniny doszło ok. 21:20.