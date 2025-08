Donald Trump żąda porozumienia, które zakończy wojnę na Ukrainie. Padł konkretny termin

- Zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą wynegocjować zawieszenie broni i trwały pokój. Czas zawrzeć porozumienie. Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że musi to nastąpić do 8 sierpnia – powiedział.

Donald Trump „skraca czas”, jaki dał Władimirowi Putinowi

W miniony wtorek prezydent USA Donald Trump poinformował, że USA zaczną nakładać cła i inne środki na Rosję „za 10 dni”, jeśli Moskwa nie wykaże żadnych postępów w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie.

– Zamierzam skrócić okres 50 dni, które mu (Władimirowi Putinowi) dałem, ponieważ myślę, że już znam odpowiedź na pytanie, co się wydarzy – mówił, odpowiadając na pytanie dziennikarza prezydent USA Donald Trump. Powiedział też, że „dużo rozmawiał” z Władimirem Putinem i „bardzo dobrze” się z nim dogadywał, ale – jak dodał prezydent USA – „mimo to Putin zaczął wystrzeliwać rakiety w stronę miast, takich jak Kijów, zabijać mnóstwo osób w domach opieki czy gdziekolwiek”. Dodał, że mimo tych rozmów „na ulicach (ukraińskich miast) leżą ciała”.

Odpowiedź Rosji na ultimatum Donalda Trumpa

Zastępca ambasadora Rosji przy ONZ Dmitrij Polanski stwierdził, że Rosja „zamierza kontynuować negocjacje w Stambule”, dodając jednak, że „pomimo spotkań w Stambule, (...) nadal słyszymy głosy tych, którzy uważają, że dyplomacja to jedynie sposób krytykowania Rosji i wywierania na nią presji”.