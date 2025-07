– Może nałożyć cła na Rosję, ale to nie będzie miało większego znaczenia, bo mają niewielką wymianę handlową. Mało prawdopodobne jednak, by Trump nałożył cła na Chiny, z którymi ostatnio doszedł do skomplikowanego kompromisu. Z Indiami sytuacja podobna, zresztą tam już stopniowo rezygnują z rosyjskiej ropy – dodaje.

Nasi rozmówcy w Kijowie nie wykluczają, że tuż przed upływem ultimatum Putin może zadzwonić do Białego Domu i po raz kolejny zyskać na czasie. Zwłaszcza że z ostatnich doniesień The Times wynika, że przywódca Chin planuje zaprosić Władimira Putina i Donalda Trumpa do Pekinu z okazji obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które odbędą się na początku września na placu Tian’anmen. Kreml już potwierdził wizytę Putina w Chinach i nawet zasugerował, że spotkanie z Trumpem byłoby tam możliwe, gdyby amerykański prezydent udał się z wizytą do Państwa Środka. Biały Dom dotychczas nie potwierdził jednak tych informacji.

– Są pogłoski, że przedstawiciele administracji Trumpa odradzają mu tę podróż. To byłaby gra na zasadach Xi Jinpinga i niekoniecznie Trump chciałby układać swoje relacje z Chinami w obecności Putina. Poza tym rozmowy o przyszłości Ukrainy powinny się odbywać z udziałem Ukrainy. W przeciwnym wypadku wyglądałoby to na nową Jałtę, podział świata między trzema graczami To byłoby ryzykowne dla Trumpa – uważa Fesenko.

Wojna Rosji z Ukrainą. Rosjanie nacierają na Pokrowsk. Co oznaczałaby utrata miasta?

Rosja nie zatrzymuje trwającej od miesięcy ofensywy na frontach wojny w Ukrainie. W poniedziałek portal Ukraińska Prawda informował, że rosyjskie grupy dywersyjne już wkroczyły do Pokrowska. Miasto jest jednym z najważniejszych bastionów (zwłaszcza pod względem logistycznym) armii ukraińskiej w obwodzie donieckim i jego utrata oznaczałaby otwarcie drogi Rosjanom do kolejnych podbojów. Ale nie tylko. W okolicy działają kopalnie, które wydobywają (ok. 90 proc. krajowego wydobycia) węgiel koksowy niezbędny do produkcji koksu. Wstrzymanie wydobycia, co wydaje się być kwestią czasu, będzie bolesnym ciosem w cały ukraiński przemysł hutniczy.