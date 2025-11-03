Izraelska generał aresztowana po ujawnieniu tortur na Palestyńczyku

W ostatnią niedzielę rodzina zgłosiła zaginięcie prawniczki, a policja rozpoczęła wielogodzinne poszukiwania na plaży na północ od Tel Awiwu. W poszukiwaniu Tomer-Yerushalmi uczestniczyła liczna grupa funkcjonariuszy policji, wojska, marynarki wojennej i sił powietrznych, wykorzystując do tego celu helikoptery i drony. Jej samochód znaleziono w pobliżu plaży Hatzuk, po tym, jak siły bezpieczeństwa wykorzystały różne środki technologiczne do namierzenia jej lokalizacji.

Po odnalezieniu Tomer-Yerushalmi generał została aresztowana.

Tortury palestyńskiego więźnia. Wyciek nagrania

Nagranie, wyemitowane w sierpniu 2024 roku w izraelskim kanale informacyjnym, przedstawia żołnierzy rezerwy w bazie wojskowej Sde Teiman w południowym Izraelu, którzy odsuwają zatrzymanego Palestyńczyka, a następnie otaczają go tarczami, aby zasłonić widoczność, podczas gdy zatrzymany jest bity i kłuty ostrym przedmiotem w okolice odbytu. Ofiara doznała ciężkich obrażeń, w tym złamanych żeber i uszkodzenia płuc.

Pięciu rezerwistów zostało postawionych w stan oskarżenia, jednak zaprzeczają oni zarzutom. W trakcie konferencji prasowej czterech z nich ukrywało twarze za czarnymi kominiarkami, a ich adwokat stwierdził, że jego klienci byli poddani „wadliwemu, stronniczemu i całkowicie sfabrykowanemu procesowi prawnemu”.