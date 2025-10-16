Reklama
Rzeczpospolita

Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Trump kończy rzeź, Netanjahu zostaje z problemami

Prezydent USA zasłużył na pokojowego Nobla. A na jaką odpłatę zapracował szef izraelskiego rządu?

Publikacja: 16.10.2025 16:00

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Michał Szułdrzyński

Donaldowi Trumpowi udało się w kilka miesięcy coś, czego nie potrafił zrobić izraelski premier Beniamin Netanjahu. W ostatni poniedziałek wszyscy żyjący zakładnicy Hamasu zostali uwolnieni, później trwał proces przekazywania ciał tych, którzy stracili życie. Zakładnicy spędzili w niewoli palestyńskich terrorystów dokładnie 738 dni. Przez ten czas nie tylko izraelscy politycy nosili żółte wstążki na ubraniach, ale też na całym świecie przypominano o ich losie. Podczas żydowskich świąt ustawiano wolne nakrycia, by zaznaczyć oczekiwanie na to, że zakładnicy dołączą do wspólnoty wolnych Izraelczyków.

