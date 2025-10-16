Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 16.10.2025 17:04 Publikacja: 16.10.2025 16:00
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Donaldowi Trumpowi udało się w kilka miesięcy coś, czego nie potrafił zrobić izraelski premier Beniamin Netanjahu. W ostatni poniedziałek wszyscy żyjący zakładnicy Hamasu zostali uwolnieni, później trwał proces przekazywania ciał tych, którzy stracili życie. Zakładnicy spędzili w niewoli palestyńskich terrorystów dokładnie 738 dni. Przez ten czas nie tylko izraelscy politycy nosili żółte wstążki na ubraniach, ale też na całym świecie przypominano o ich losie. Podczas żydowskich świąt ustawiano wolne nakrycia, by zaznaczyć oczekiwanie na to, że zakładnicy dołączą do wspólnoty wolnych Izraelczyków.
