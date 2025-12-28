Z tego artykułu się dowiesz: Kim jest Kamala Harris w kontekście przyszłych wyborów prezydenckich w USA?

Jakie były kulisy upadku kariery Kamali Harris po jej porażce wyborczej?

Jakie działania podejmuje Kamala Harris, aby odbudować swoją pozycję w Partii Demokratycznej?

Jakie wyzwania stoją przed Kamalą Harris ze względu na jej pochodzenie i doświadczenie zawodowe?

Jak wygląda strategia Kamali Harris wobec rywalizacji wewnątrz Partii Demokratycznej?

Kim są potencjalni rywale Kamali Harris w walce o nominację prezydencką Partii Demokratycznej?

– To dopiero za trzy lata! – powiedziała wymijająco, zapytana o kolejną kampanię prezydencką, Kamala Harris w Nashville, przed jednym ze spotkań poświęconych promocji wspomnień z jej krótkiej kampanii prezydenckiej pt. „107 dni”. Daje do zrozumienia, że nie czuje się „przytłoczona” presją i oczekiwaniami. Wie, że ma już zarezerwowane swoje miejsce w historii.

Reklama Reklama

– Rozumiem skupienie się na 2028 r.. Ale w Kongresie stanie moje marmurowe popiersie. Jestem postacią historyczną, tak jak każdy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych kiedykolwiek był – powiedziała.

Kamala Harris przez lata uważana była za przyszłość Partii Demokratycznej. Już w 2009 r., gdy była jeszcze prokuratorką okręgową w Kalifornii, pojawiło się określenie „żeńska wersja Baracka Obamy”. Teraz jednak obserwatorzy, a nawet jej byli doradcy – zarówno ci pozostający z nią w kontaktach, jak i ci, którzy się od niej odsunęli – przyglądają się jej trasie promującej książkę, na której spotkania przychodzą tysiące osób, zastanawiając się, jaka właściwie jest jej strategia dotycząca politycznej przyszłości, o ile w ogóle jakąś ma.

Niewiele zrobiła, by zdystansować się od byłego prezydenta Josepha R. Bidena, poza publicznym przyznaniem, że z jej strony było „lekkomyślne”, iż nie zniechęciła go do kampanii prezydenckiej na drugą kadencję, widząc, w jak słabej był kondycji psychofizycznej. Komentatorzy zauważają, że nie przeszła strategicznej transformacji PR-owej, polegającej na wygładzaniu słabości i podkreślaniu atutów, która zazwyczaj towarzyszy politykowi, który poniósł porażkę, ale myśli o kolejnej kampanii.