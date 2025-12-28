Reklama
Amerykanie już myślą o kolejnych wyborach. Co planuje Kamala Harris?

Przez prawie dwie dekady była postrzegana jako wschodząca gwiazda Partii Demokratycznej. Dzisiaj niektórzy zastanawiają się, czy już jest postacią z przeszłości. Ona sama jednak nie daje się skazać na zapomnienie.

Publikacja: 28.12.2025 16:07

Kamala Harris

Kamala Harris

Foto: PAP/PA

Aleksandra Słabisz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kim jest Kamala Harris w kontekście przyszłych wyborów prezydenckich w USA?
  • Jakie były kulisy upadku kariery Kamali Harris po jej porażce wyborczej?
  • Jakie działania podejmuje Kamala Harris, aby odbudować swoją pozycję w Partii Demokratycznej?
  • Jakie wyzwania stoją przed Kamalą Harris ze względu na jej pochodzenie i doświadczenie zawodowe?
  • Jak wygląda strategia Kamali Harris wobec rywalizacji wewnątrz Partii Demokratycznej?
  • Kim są potencjalni rywale Kamali Harris w walce o nominację prezydencką Partii Demokratycznej?

– To dopiero za trzy lata! – powiedziała wymijająco, zapytana o kolejną kampanię prezydencką, Kamala Harris w Nashville, przed jednym ze spotkań poświęconych promocji wspomnień z jej krótkiej kampanii prezydenckiej pt. „107 dni”. Daje do zrozumienia, że nie czuje się „przytłoczona” presją i oczekiwaniami. Wie, że ma już zarezerwowane swoje miejsce w historii.

– Rozumiem skupienie się na 2028 r.. Ale w Kongresie stanie moje marmurowe popiersie. Jestem postacią historyczną, tak jak każdy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych kiedykolwiek był – powiedziała.

Kamala Harris przez lata uważana była za przyszłość Partii Demokratycznej. Już w 2009 r., gdy była jeszcze prokuratorką okręgową w Kalifornii, pojawiło się określenie „żeńska wersja Baracka Obamy”. Teraz jednak obserwatorzy, a nawet jej byli doradcy – zarówno ci pozostający z nią w kontaktach, jak i ci, którzy się od niej odsunęli – przyglądają się jej trasie promującej książkę, na której spotkania przychodzą tysiące osób, zastanawiając się, jaka właściwie jest jej strategia dotycząca politycznej przyszłości, o ile w ogóle jakąś ma.

Niewiele zrobiła, by zdystansować się od byłego prezydenta Josepha R. Bidena, poza publicznym przyznaniem, że z jej strony było „lekkomyślne”, iż nie zniechęciła go do kampanii prezydenckiej na drugą kadencję, widząc, w jak słabej był kondycji psychofizycznej. Komentatorzy zauważają, że nie przeszła strategicznej transformacji PR-owej, polegającej na wygładzaniu słabości i podkreślaniu atutów, która zazwyczaj towarzyszy politykowi, który poniósł porażkę, ale myśli o kolejnej kampanii.

Wielu Demokratów postrzega ją dziś jako symbol bolesnej przeszłości. Jej porażka, po zebraniu i wydaniu 1,5 miliarda dol. w ciągu 15 tygodni, pozostawiła szczególnie gorzki posmak wśród największych darczyńców.

Ta porażka w 2024 r. głęboko ją dotknęła. Sama przyznała, że nie doświadczyła tak wstrząsających emocji od śmierci swojej matki. Pierwsze miesiące 2025 r. spędziła w zaciszu prywatnego domu, chroniąc się przed kamerami. Teraz, po roku od przegranych wyborów, z entuzjazmem oddaje się promocji książki, z którą jeździ po całym kraju, nazywając to „trasą wolności”. Podkreśla, że spotkania te dają jej wgląd w to, co ludzie myślą i jakie mają problemy.

Kamala Harris podniesie się po porażce? Jakie plany ma gwiazda Partii Demokratycznej?

Jest pierwszą kobietą, która dostąpiła funkcji wiceprezydenta, a przy tym pierwszą osobą o innym niż biały kolorze skóry na tym stanowisku. Doskonale zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie w amerykańskiej polityce niosą ze sobą płeć oraz kolor skóry. Nadal jej słabością jest to, że – jako była prokurator – najlepiej czuje się w sztywnym i nieprzyjaznym dla przeciętnego Amerykanina języku prawniczym i ma skłonność do zachowywania się tak, jakby każde pytanie było częścią przesłuchania, w którym odpowiedzi mogą zostać użyte przeciwko niej. Dało się to odczuć w wielu wywiadach, których Harris udzieliła jako kandydatka do Białego Domu, a w których ostrożność odpowiedzi przykrywała treść.

– Musimy być szczerzy – dla wielu Amerykański Sen stał się bardziej mitem niż rzeczywistością. Obie partie zawiodły w utrzymaniu zaufania publicznego. Postrzegają rząd jako zasadniczo niezdolny do zaspokojenia potrzeb obywateli. Ludzie czują, że instytucje, które zostały stworzone, by ich wspierać, ich zawiodły. Nie mylą się – powiedziała podczas grudniowego wystąpienia przed Krajowym Komitetem Partii Demokratycznej (DNC), a słowa te odbiły się szerokim echem w mediach.

W przeważającej mierze jednak Kamala Harris stoi z boku toczącej się od roku debaty na temat kierunku, jaki powinna obrać Partia Demokratyczna po Bidenie i w erze Donalda Trumpa. Czy demokraci powinni trzymać się tematów centrowych, czy iść bardziej w lewo, czyli w kierunku wskazanym przez spektakularnych zwycięzców wyborów na burmistrza w Nowym Jorku i Seattle? Czy demokraci potrzebują więcej populizmu i progresywizmu? A może nie? Co właściwie partia powinna sobą reprezentować?

Kto będzie reprezentował Partię Demokratyczną w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA?

Jej doradcy rozważali kandydaturę Harris na gubernatora Kalifornii – prestiżowe stanowisko, które dla niewielu stoi bardziej otworem niż dla byłej prokurator i wiceprezydent. Niemniej jednak Harris odrzuciła tę możliwość. W międzyczasie powstał komitet akcji politycznej Harris Fight for the People, a była wiceprezydent zawarła opiewającą na 7 milionów dol. umowę z Krajowym Komitetem Partii Demokratycznej (DNC), dotyczącą przekazania jej listy mailingowej.

Dzień po zwycięstwie zadzwoniła do Zohrana Mamdaniego, nowo wybranego burmistrza Nowego Jorku, oferując mu porady dotyczące zatrudniania współpracowników oraz pełnienia funkcji wykonawczej. – Nie uważam, by był on przerażającą twarzą Partii Demokratycznej – powiedziała o Mamdanim, 34-letnim demokratycznym socjaliście, chwaląc entuzjazm, jaki wzbudził wśród młodszych wyborców.

Zadzwoniła także do umiarkowanych demokratek, które wygrały wybory na gubernatorów: Abigail Spanberger w Wirginii oraz Mikie Sherrill w New Jersey, a także do kilkudziesięciu innych demokratycznych kandydatów, którzy w listopadzie wygrali wybory na senatorów czy radnych. Są to dokładnie takie kroki, jakie podejmuje osoba planująca start w wyborach prezydenckich.

Harris ma w Partii Demokratycznej poważnego rywala – gubernatora swojego stanu, Kalifornii, Gavina Newsoma, który uważany jest za jednego z potencjalnych kandydatów do Białego Domu. Nie boi się on wyrażania ostrych opinii oraz buduje wyraźną strategię. Harris również ma kilka politycznych atutów w rękawie. Warto tu wymienić entuzjastyczne poparcie ze strony dwóch kluczowych grup społecznych: czarnoskórych wyborców oraz kobiet. Czarnoskórzy wyborcy, szczególnie ci na południu kraju, zdecydowali o wyniku ostatnich dwóch prawyborów w Partii Demokratycznej na prezydenta.

Harris celowo skierowała trasę promocyjną swojej książki na południe, gdzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. – Tego właśnie brakuje wielu białym politykom – Joshowi Shapiro, Gavinowi Newsomowi, a nawet Pete’owi Buttigiegowi. Dla wielu wyborców ona ma ogromne znaczenie – powiedział Bakari Sellers, były legislator Karoliny Południowej, który nieformalnie doradzał Harris.

– Są dwie rzeczy, które robi dobrze: zbiera fundusze i potrafi rozbudzić entuzjazm w tłumie. Dwie z rzeczy, których potrzebujesz: ludzi i pieniędzy. – I dodałabym trzecią: ma miłość i pasję do tego kraju – mówi Minyon Moore, członkini DNC.

