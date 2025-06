Prawybory na burmistrza Nowego Jorku były zderzeniem dwóch bardzo różnych kandydatów, różniących się na niemal wszystkich poziomach: ideologicznym, outsider kontra insider oraz rozpoznawalności nazwiska. Andrew Cuomo, centrowy demokrata, twarz establishmentu, były gubernator stanu, wywodzący się ze znanej politycznej dynastii nowojorskiej, miał poparcie miliardera Mike’a Bloomberga i byłego prezydenta Billa Clintona, jak również dziesiątki milionów dolarów w super PAC, który opłacał dominujące w eterze negatywne reklamy na temat swojego największego rywala – Zohrana Mamdaniego.

Nowa gwiazda Partii Demokratycznej. Kim jest Zohran Mamdani?

Mamdani, 33-letni mało znany stanowy poseł zaliczający się do socjaldemokratów, z wielkim optymizmem obiecał wyborcom zamrożenie czynszów, darmowe autobusy i opiekę przedszkolną oraz tanie sklepy spożywcze prowadzone przez miasto. Inicjatywy te chce sfinansować podniesieniem podatków dla najbogatszych, którzy w mieście Nowy Jork stanowią spory procent populacji. To obietnice będące niczym z – postrzeganej jako nierealistyczna – agendy liberalnego senatora Berniego Sandersa, ale takie, które wyborcy w jednym z najdroższych miast w kraju chcieli słyszeć. – Godne życie nie powinno być zarezerwowane tylko dla szczęśliwców. Władze miasta powinny go gwarantować każdemu nowojorczykowi – mówił Mamdani, który sukces odniósł mimo niewielkiego budżetu, ale dzięki charyzmatycznie prowadzonej kampanii opartej na wiralowym przekazie za pomocą krótkich filmików w mediach społecznościowych.

Sukces Mamdaniego wywołał konsternację w Partii Demokratycznej, budząc istniejące w niej podziały między umiarkowanym a liberalnym skrzydłem. – Kampania Mamdaniego pokazuje, w którym kierunku Partia Demokratyczna powinna iść. Czyli nie martwić się o to, czego chcą miliarderzy, ale czego potrzebuje klasa pracująca – powiedział senator Sanders, przedstawiciel skrzydła liberalnego. Inni demokraci krytykują obietnice wyborcze Mamdaniego jako nierealistyczne, a jego samego jako kandydata nieposiadającego doświadczenia kierowniczego. – Socjalista Zohran Mamdani jest zbyt radykalny, żeby dowodzić miastem Nowy Jork. To zły wybór dla Nowego Jorku – napisała w oświadczeniu nowojorska kongresmenka Laura Gillen.