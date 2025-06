Sąd Najwyższy USA podjął ważną decyzję na korzyść Donalda Trumpa. Prezydent nie krył satysfakcji

Prawo ziemi w USA

Osoby, które urodziły się na terytorium USA, są automatycznie obywatelami tego kraju. Jest to tak zwane „prawo ziemi”. Osoba taka jest uprawniona do otrzymania paszportu amerykańskiego. Aby otrzymać taki paszport, należy przedstawić dowody potwierdzające, że dana osoba urodziła się na terenie Stanów Zjednoczonych.

14. poprawka do konstytucji USA głosi, że „każdy, kto urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i podlega ich zwierzchnictwu, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje”.

Trump stwierdził jednak w piątek, że przepis ten dotyczył dzieci niewolników, a nie „osób próbujących oszukać system, przyjeżdżając do kraju na wakacje”. Twierdził też, że prawo to było wykorzystywane przez zagraniczne gangi, by „sprowadzać do kraju ludzi”.