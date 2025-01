Czy Donald Trump chce otworzyć drogę do prezydentury Elonowi Muskowi?

Obywatelstwo USA: Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie ma odwołania

Swoim rozporządzeniem prezydent Donald Trump podważa zatem ostateczne orzeczenie Sądu Najwyższego z 1898 roku, ale także własne kompetencje w poprzedniej kadencji oraz kompetencje swoich poprzedników, wiedzę sędziów sądów powszechnych i sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Jak można bowiem uznać, że dzieci urodzone w USA nie podlegają w czasie przebywania na terytorium tego państwa jurysdykcji tego państwa? Jest to zwyczajnie nielogiczne. Wszyscy, niezależnie od swojego statusu, przebywając na terytorium USA, podlegają prawom i obowiązkom, jakie nakłada na wszystkich mieszkańców bez wyjątku prawo tego kraju – zarówno federalne, jak i stanowe. To oczywiste, że nawet przejście po czerwonym świetle przez ulicę podlega pod jurysdykcję sądów i innych instytucji wyznaczonych strzeżenia porządku publicznego w tym kraju.

Rozporządzenie Donalda Trumpa podważające sens XIV Poprawki do Konstytucji jest także niebezpieczne. Otwiera bowiem bardzo niebezpieczną furtkę do dowolnej, zgodnej z własnym interesem politycznym, zagmatwanej i naciąganej interpretacji pozostałych artykułów i poprawek ustawy zasadniczej. Chociażby do tego, który ogranicza prezydenturę jednej osoby do dwóch kadencji. Ten sposób manipulowania ustawą zasadniczą stwarza niebezpieczny precedens otwierający drogę do dowolnej interpretacji najwyższego prawa w państwie oraz szerokie pole do nadużyć.

Skoro prezydent Trump uważa, że dotychczasowa interpretacja XIV Poprawki do Konstytucji była błędna, to jednocześnie podważa prawa wyborcze własnego elektoratu. Może miliony, a może nawet dziesiątki milionów osób nabyło obywatelstwo niezgodnie z prawem poprzez urodzenie na terytorium USA? Może wcale tymi obywatelami nie są i nie mieli prawa głosować w ostatnich wyborach? Czy Amerykanie powinni zacząć sprawdzać, czy ich dziadkowie lub rodzice byli Amerykanami czy turystami, studentami lub osobami oczekującymi na zmianę statusu imigracyjnego? Czy Barack Obama powinien sprawdzić status swojej matki, skoro wiemy, że jego ojciec był tylko kenijskim studentem? Takie myślenie rodzi poważne konsekwencje. Może się bowiem okazać, że ponad połowa elektoratu Donalda Trumpa to ludzie, którzy przy takiej interpretacji XIV Poprawki do Konstytucji zwyczajnie nie mieli prawa głosować.

Tajemnica dziadka Donalda Trumpa

Przy okazji warto przypomnieć pewną historię rodzinną rodziny Trumpów. W 1885 roku niejaki Friedrich Drumpf wyemigrował z bawarskiego miasta Kallstadt do USA. Nie przybył do nowego państwa na wizie turystycznej ani imigracyjnej, tylko wjechał, deklarując na granicy chęć zostania na zawsze w USA. Co ciekawe, ten pan Drumpf w chwili przekraczania granicy amerykańskiej był już formalnie bezpaństwowcem, ponieważ władze Bawarii, z chwilą opuszczenia kraju rodzinnego, karnie pozbawiły go bawarskiego obywatelstwa za unikanie obowiązkowej służby wojskowej. Nie wiemy, jakie zatem Friedrich Drumpf przedstawił dokumenty podróżne. Pewne jest, że bez nich nie mógł wjechać do USA. Ale skoro nie był już obywatelem Królestwa Bawarii, to czy okazując paszport tego państwa, świadomie nie oszukał władz imigracyjnych? Czy powinien był być wpuszczonym na terytorium USA, nie wspominając o obywatelstwie tego kraju? Przecież amerykańskie prawo imigracyjne od dwóch stuleci zakazuje przyznawania obywatelstwa USA osobom, które skłamały odnośnie do swojego statusu. Takie zachowanie nosi oficjalną nazwę: „Lying to gain immigration benefits”.