Z jednej strony umowa może otworzyć europejskim producentom dostęp do nowych rynków, co sprzyja rozwojowi eksportu i wzrostowi gospodarczemu. Z drugiej strony istnieją obawy, że większa konkurencja ze strony tańszych produktów z Ameryki Południowej może zagrozić europejskiemu rolnictwu, szczególnie producentom mięsa, soi czy owoców.

Udział w panelu zapowiedzieli: Dorota Niedziółka, prorektor ds. rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Lidia Czechak, poseł na Sejm, Wojciech Legawiec, prezes, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Tibor András Cseh, wiceprezes ds. strategii rolnej Unii Europejskiej i Stosunków Zagranicznych z Węgierskiej Izby Rolniczej, oraz Giedrius Surplys, dyrektor, Greater Baltic MB z Litwy.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 2 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku w liczba gości ponownie przekroczy 6 tys., będą uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.

