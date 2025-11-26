Mateusz Nowak z tej firmy podkreśla, że na spadek liczby klientów w pierwszych trzech kwartałach wpływ mogło mieć wiele czynników. Jednym z nich może być dalszy rozwój i popularyzacja e-commerce, przez co część klientów robi zakupy online zamiast fizycznie w placówkach sklepowych.

– Innym czynnikiem, o którym coraz częściej mówi się w mediach, jest lekki niepokój społeczny dotyczący sytuacji gospodarczej w kraju, w związku z czym część klientów może rezygnować z konsumpcji na rzecz oszczędzania – dodaje. Trend utrzymuje się od dawna, pierwsze duże galerie w Polsce zaczęły być już likwidowane.

Sklepy liczą na większe zakupy

Jednocześnie widać, że klienci w galeriach są bardziej zdeterminowani do zakupów, nie pojawiają się wyłącznie w celu spędzenia wolnego czasu. Pokazuje to choćby analiza obrotów sklepów i punktów usługowych w takich obiektach autorstwa Polskiej Rady Centrów Handlowych. Zgodnie z nią od kwietnia obroty w centrach handlowych nieprzerwanie rosną w ujęciu miesiąc do miesiąca roku poprzedniego, ostatnie dane są za sierpień, który przyniósł kontynuację tego trendu. Sprzedaż w tym miesiącu była większa o 3,2 proc., przy spadku ruchu.

– Obecnie funkcjonują równolegle dwa modele zachowań konsumenckich. Zadaniowy, klienci przychodzą do galerii z jasno określonym celem i sprawnie finalizują zakupy, oczekując szerokiej oferty sklepów i dostępności usług w jednym miejscu – mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding. – Drugi model reprezentują odwiedzający, którzy szukają w centrach handlowych czegoś więcej niż transakcji: emocji, inspiracji, edukacji czy wartościowych doświadczeń. Ten sposób postrzegania oferty galerii, szczególnie widoczny przy wydarzeniach specjalnych, projektach edukacyjnych i inicjatywach lokalnych, dodatkowo podkreśla wagę roli społecznej, jaką przejmują galerie handlowe – dodaje.

Jej zdaniem tegoroczne trendy rynkowe jednoznacznie potwierdzają, że siła centrów handlowych tkwi w synergii zakupów, usług i przeżyć. Segmenty usług, gastronomii i rozrywki – praktycznie przez cały rok – utrzymywały dynamiczne wzrosty obrotów, pokazując, że to właśnie wielofunkcyjność jest dziś oczekiwanym standardem.