Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego UOKiK nałożył karę na spółkę Oltens 1 i jej zarząd?

Jakie są zasady dozwolonego stosowania sugerowanych cen detalicznych?

Jak spółka Oltens 1 egzekwowała „sugerowane ceny detaliczne”?

Jakie były skutki współpracy spółki Oltens 1 z UOKiK w ramach programu leniency?

Spółka Oltens 1 to dystrybutor wyposażenia łazienkowego polskiej marki Oltens. UOKiK twierdzi, że przez co najmniej kilkanaście miesięcy narzucała sklepom internetowym minimalne ceny odsprzedaży swoich produktów. Przez to niezależni sprzedawcy nie mogli konkurować ceną, a konsumenci – kupić taniej produktów Oltens w e-sklepach. Teraz spółka Oltens 1 i dwie osoby z jej zarządu mają zapłacić za to kary.

Cena minimalna była nie tylko „sugerowana”

UOKiK podaje, jak łamano prawo antymonopolowe. Otóż cenniki spółki pełniły podwójną rolę: nie tylko określały ceny zakupu dla kontrahentów (e-sklepów), ale też sugerowały cenę sprzedaży dla klientów. Zawarta w cennikach kolumna „sugerowana cena sprzedaży detalicznej netto/brutto” w praktyce oznaczała minimalną cenę sprzedaży w internecie. Skąd to wiadomo? W korespondencji Oltens 1 z jednym z kontrahentów było wprost podane, że »ceny sugerowane to minimalne ceny sprzedaży, na poziomie których operują sklepy internetowe«. Według Urzędu, spółka chciała ujednolicić ceny w sklepach stacjonarnych oraz internetowych i nie dopuścić, aby klienci widzieli inne kwoty niż w tradycyjnym salonie z ekspozycją.

Urząd wyjaśnia, że samo wskazanie „sugerowanej ceny detalicznej” jest dozwolone pod warunkiem, że sprzedawcy mają pełną swobodę w ustalaniu swoich cen i nie ponoszą konsekwencji za zejście poniżej sugerowanego poziomu. Nielegalne jest natomiast faktyczne egzekwowanie sugerowanego minimum. A tak było w przypadku Oltens 1 – system był skrupulatnie nadzorowany, a za złamanie ustaleń groziły upomnienia, wykluczenie z promocji, a nawet blokada dostępu do platformy zakupowej.