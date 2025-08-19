Rzeczpospolita
Szefowie sztabów państw NATO spotkają się w środę. Narada w sprawie Ukrainy

Dowódcy wojskowi państw NATO mają spotkać się w środę, aby przedyskutować bieżącą sytuację na Ukrainie oraz zaplanować dalsze kroki wsparcia. Informacje przekazały we wtorek źródła z USA i NATO - donosi Reuters.

Publikacja: 19.08.2025 20:55

Tuż przed rozpoczęciem rozmów w Białym Domu, wieczorem 17 sierpnia, Rosja atakowała Charków

Tuż przed rozpoczęciem rozmów w Białym Domu, wieczorem 17 sierpnia, Rosja atakowała Charków

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Stolicę Waszyngtonu oraz europejskie centra decyzyjne łączy wspólny cel: opracowanie szczegółów dotyczących potencjalnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Podczas poniedziałkowego szczytu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump złożył obietnicę wprowadzenia gwarancji bezpieczeństwa, które mają pomóc w zakończeniu konfliktu. To wsparcie dało nadzieję zarówno Ukrainie, jak i jej europejskim sojusznikom, ale wiele kluczowych kwestii wciąż nie zostało wyjaśnionych.

Jędrzej Bielecki: Ukraina jeszcze daleko od pokoju. Co właściwie ustalono w Białym Domu?
Opinie polityczno - społeczne
Jędrzej Bielecki: Ukraina jeszcze daleko od pokoju. Co właściwie ustalono w Białym Domu?

Informacje z Alaski i wideokonferencja NATO

Rozpoczęto prace nad różnymi wariantami pomocy. Trump podkreślił, że nie planuje wysyłać amerykańskich żołnierzy na teren Ukrainy, jednak zasugerował możliwość udzielenia wsparcia powietrznego.

Generał Sił Powietrznych USA Alexus Grynkewich, odpowiedzialny również za wszystkie operacje NATO w Europie, ma przedstawić szefom obrony raport z niedawnego spotkania prezydentów USA i Rosji – Donalda Trumpa oraz Władimira Putina – które miało miejsce na Alasce.

Z kolei przewodniczący wojskowego komitetu NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone, poinformował, że w środę odbędzie się wideokonferencja poświęcona omówieniu aktualnej sytuacji. „ W miarę postępu działań dyplomatycznych na rzecz pokoju na #Ukrainie, z niecierpliwością oczekuję informacji na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa” – napisał Dragone na platformie X.

Urzędnicy podkreślają, że nadchodzące spotkanie jest niezwykłe ze względu na nadzwyczajną sytuację, w jakiej obecnie znajduje się Ukraina. Wśród głównych tematów rozmów mają znaleźć się właśnie gwarancje bezpieczeństwa. Anonimowy przedstawiciel Stanów Zjednoczonych wskazał, że w wideokonferencji ma wziąć udział generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, chociaż na razie Pentagon nie skomentował tej informacji.

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował z kolei, że tzw. Koalicja Chętnych, która odbyła we wtorek wirtualne spotkanie, postanowiła, że zespoły państw członkowskich spotkają się w najbliższych dniach z amerykańskimi odpowiednikami w celu omówienia ram gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Możliwe formy wsparcia ze strony USA

W najnowszej rozmowie z Fox News prezydent Trump ponownie wykluczył obecność amerykańskich wojsk na na Ukrainie, nie precyzując jednocześnie szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, jakie Waszyngton miałby zaoferować Kijowowi.

Jednak podczas tego samego wywiadu prezydent USA zasugerował, że wsparcie mogłoby objąć kwestie powietrzne. - Europejczycy są gotowi wysłać tam ludzi, my możemy im pomóc, przede wszystkim jeśli chodzi o transport lotniczy, bo nikt nie dysponuje takimi zasobami jak my – powiedział Trump, nie podając dalszych detali.

Emmanuel Macron i Władimir Putin
Dyplomacja
Emmanuel Macron ostrzega przed Władimirem Putinem: To drapieżnik
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła we wtorek, że wsparcie powietrzne jest jedną z rozważanych opcji. - To jest jedna z możliwości. Nie wykluczam żadnej opcji militarnej, jakie prezydent ma do dyspozycji, ale z całą pewnością można powiedzieć, że udział żołnierzy na miejscu jest wykluczony – zaznaczyła podczas rozmowy z dziennikarzami.

Zełenski oczekuje szybkiego ustalenia gwarancji bezpieczeństwa

Formy wsparcia powietrznego oferowanego przez Stany Zjednoczone mogą być różne. Może to być np. dostarczenie Ukrainie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej lub zaangażowanie amerykańskich myśliwców w ustanowienie i egzekwowanie strefy zakazu lotów nad ukraińskim niebem – zauważa Reuters.

Po spotkaniu z prezydentem Trumpem oraz europejskimi przywódcami,  prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju powinny zostać doprecyzowane i sfinalizowane w ciągu około dziesięciu dni.

Źródło: rp.pl, Reuters

