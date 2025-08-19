Szefowie sztabów państw NATO spotkają się w środę. Narada w sprawie Ukrainy

Stolicę Waszyngtonu oraz europejskie centra decyzyjne łączy wspólny cel: opracowanie szczegółów dotyczących potencjalnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Podczas poniedziałkowego szczytu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump złożył obietnicę wprowadzenia gwarancji bezpieczeństwa, które mają pomóc w zakończeniu konfliktu. To wsparcie dało nadzieję zarówno Ukrainie, jak i jej europejskim sojusznikom, ale wiele kluczowych kwestii wciąż nie zostało wyjaśnionych.

Informacje z Alaski i wideokonferencja NATO

Rozpoczęto prace nad różnymi wariantami pomocy. Trump podkreślił, że nie planuje wysyłać amerykańskich żołnierzy na teren Ukrainy, jednak zasugerował możliwość udzielenia wsparcia powietrznego.

Generał Sił Powietrznych USA Alexus Grynkewich, odpowiedzialny również za wszystkie operacje NATO w Europie, ma przedstawić szefom obrony raport z niedawnego spotkania prezydentów USA i Rosji – Donalda Trumpa oraz Władimira Putina – które miało miejsce na Alasce.

Z kolei przewodniczący wojskowego komitetu NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone, poinformował, że w środę odbędzie się wideokonferencja poświęcona omówieniu aktualnej sytuacji. „ W miarę postępu działań dyplomatycznych na rzecz pokoju na #Ukrainie, z niecierpliwością oczekuję informacji na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa” – napisał Dragone na platformie X.