Koniec rozmów w Białym Domu. Trump przerwał spotkanie, by zadzwonić do Putina

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie miało spotkanie europejskich liderów w Białym Domu?

Dlaczego Wołodymyr Zełenski zyskał wsparcie europejskich liderów? Jakie cele stawiali sobie liderzy europejscy podczas wspólnych rozmów z Wołodymyrem Zełenskim?

Dlaczego spotkanie Trump-Putin na Alasce było istotne dla obecnej sytuacji międzynarodowej?

Do Waszyngtonu przybyli czołowi przedstawiciele Europy: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Reklama Reklama

Dołączyli do Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, którzy rozmawiali wcześniej, a którym towarzyszyli wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannicy Steve Witkoff i Keith Kellogg, a ze strony ukraińskiej – szef kancelarii Zełenskiego Andrij Jermak i minister obrony Rustem Umerow.

„Droga do pokoju jest otwarta”

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział podczas otwartej dla mediów części spotkania, że „droga [do pokoju] jest otwarta”, ale ostrzegł, że każde kolejne spotkanie powinno doprowadzić do zawieszenia broni.

Trump kwestionuje takie podejście, twierdząc, że nie potrzebował zawieszenia broni, aby zakończyć sześć wojen w sześć miesięcy, ale że powita je z zadowoleniem, jeśli będzie to konieczne.