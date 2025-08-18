Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Koniec rozmów w Białym Domu. Trump przerwał spotkanie, by zadzwonić do Putina

Po rozmowie prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu odbyło się kolejne spotkanie z udziałem liderów najważniejszych państw europejskich. Niemiecki Bild poinformował, że Donald Trump przerwał spotkanie, aby zadzwonić do Putina. Zełenski zostaje w Waszyngtonie.

Publikacja: 18.08.2025 20:38

Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami

Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie miało spotkanie europejskich liderów w Białym Domu?
  • Dlaczego Wołodymyr Zełenski zyskał wsparcie europejskich liderów?

  • Jakie cele stawiali sobie liderzy europejscy podczas wspólnych rozmów z Wołodymyrem Zełenskim?
  • Dlaczego spotkanie Trump-Putin na Alasce było istotne dla obecnej sytuacji międzynarodowej?

Do Waszyngtonu przybyli czołowi przedstawiciele Europy: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Dołączyli do Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, którzy rozmawiali wcześniej, a którym towarzyszyli wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannicy Steve Witkoff i Keith Kellogg, a ze strony ukraińskiej – szef kancelarii Zełenskiego Andrij Jermak i minister obrony Rustem Umerow. 

„Droga do pokoju jest otwarta”

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział podczas otwartej dla mediów części spotkania, że  „droga [do pokoju] jest otwarta”, ale ostrzegł, że każde kolejne spotkanie powinno doprowadzić do zawieszenia broni. 

Trump kwestionuje takie podejście, twierdząc, że nie potrzebował zawieszenia broni, aby zakończyć sześć wojen w sześć miesięcy, ale że powita je z zadowoleniem, jeśli będzie to konieczne.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Od czasu amerykańskiej inwazji na Irak sprzed 22 lat jeszcze nigdy nie zorganizowano w Białym Domu p
Polityka
Szczyt w Białym Domu. Ostatnia nadzieja Ukrainy

Jednym głosem mówili europejscy liderzy o konieczności zawarcia długotrwałego i sprawiedliwego pokoju, a także o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, a  także dla porządku politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.  Prezydent Finlandii  Alexander Stubb przypomniał, że jego kraj ma własne historyczne doświadczenia z Rosją, a współcześnie –  1287-kilometrową granicę z tym krajem.

–  Znaleźliśmy rozwiązanie w 1944 roku i jestem pewien, że w 2025 roku będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie, aby zakończyć rosyjską wojnę i osiągnąć trwały, sprawiedliwy pokój. Sytuacja jest bardzo trudna, ale właśnie dlatego tu jesteśmy – dodał Stubb.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer natomiast powiedział, że  zgromadzeni przywódcy mogą dziś wieczorem „zrobić naprawdę ważny krok naprzód, historyczny krok” w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

–  Kiedy mówimy o bezpieczeństwie, mówimy nie tylko o bezpieczeństwie Ukrainy, ale także o bezpieczeństwie Europy i Wielkiej Brytanii.  Naprawdę czuję, że dzięki odpowiedniemu podejściu dziś po południu możemy poczynić realne postępy, zwłaszcza w kwestii gwarancji bezpieczeństwa – mówił Starmer.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i Władimir Putin
Dyplomacja
Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim: Może skończyć wojnę natychmiast
Reklama
Reklama

Donald Trump i przywódcy państw europejskich i NATO w Białym Domu kontynuowali rozmowy, ale  za zamkniętymi drzwiami. Najprawdopodobniej mówili m.in. o  możliwości wprowadzenia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w stylu Artykułu 5 NATO.

Trump przerywa spotkanie. Telefon do Putina

Prezydent Donald Trump przerwał rozmowę z europejskimi liderami, aby wykonać telefon do Władimira Putina. Poinformował o tym niemiecki dziennik Bild, dodając, że rozmowa ma być potem kontynuowana. 

Trump zapowiadał wcześniej, że będzie rozmawiał z przywódcą Rosji, ale miało się to wydarzyć po zakończonych rozmowach w Białym Domu. 

Zełenski zostaje w Waszyngtonie na dalsze rozmowy

NBC News poinformowała, że prezydent Ukrainy pozostanie w Waszyngtonie  po zakończeniu spotkania Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami.

Rzecznik ukraińskiego przywódcy powiedział NBC: - Spotkanie się zakończyło, ale europejscy przywódcy i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozostają na razie w Waszyngtonie, aby kontynuować rozmowy, potencjalnie w innym formacie.

Wypowiedź ta pojawiła się po tym, jak Trump przerwał rozmowy, aby zadzwonić do Władimira Putina.

Reklama
Reklama

Europejscy liderzy murem przy Zełenskim

Celem tego spotkania było przede wszystkim wypracowanie wspólnego stanowiska zarówno wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jak i w zakresie przyszłości bezpieczeństwa Europy. Liderzy europejscy zamierzali udzielić zdecydowanego wsparcia Wołodymyrowi Zełenskiemu i podkreślić konieczność utrzymania amerykańskiego zaangażowania w obronę Ukrainy, z jednoczesnym naciskiem na realne gwarancje bezpieczeństwa. Po raz pierwszy od wybuchu wojny Europa i USA miały pokazać jedność oraz zorganizowane podejście do negocjacji pokojowych, którego oczekują od obu stron konfliktu.

Wspólne rozmowy miały również na celu znalezienie kompromisów, które pozwoliłyby zakończyć trwającą ponad trzy i pół roku wojnę, a zarazem zabezpieczyć interesy wszystkich stron oraz zagwarantować stabilizację europejskiego porządku bezpieczeństwa.

Spotkanie Trump–Putin na Alasce. Żadnych ustępstw ze strony Rosji

Do spotkania doszło kilka dni po rozmowach Trumpa i Putina, którzy spotkali się 15 sierpnia na Alasce. Na amerykańskiej ziemi rosyjski przywódca powitany został czerwonym dywanem, oklaskami Donalda Trumpa i wspólną podróżą prezydencką „bestią”.

Po trzygodzinnych rozmowach  Putin nie tylko nie ogłosił zawieszenia broni, ale raz jeszcze odwołał się do konieczności „rozwiązania historycznych źródeł konfliktu”, co według Kremla oznacza „denazyfikację” Ukrainy, jej demilitaryzację i faktycznie pozbawienie suwerenności w sprawach zagranicznych i wojskowych. Wspomniał także o konieczności stworzenia „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”, przez co Moskwa ma na myśli m.in. wycofanie amerykańskich wojsk z flanki wschodniej NATO. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie miało spotkanie europejskich liderów w Białym Domu?
  • Dlaczego Wołodymyr Zełenski zyskał wsparcie europejskich liderów?

  • Jakie cele stawiali sobie liderzy europejscy podczas wspólnych rozmów z Wołodymyrem Zełenskim?
  • Dlaczego spotkanie Trump-Putin na Alasce było istotne dla obecnej sytuacji międzynarodowej?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przed Białym Domem
Dyplomacja
Oczy Europy i Ukrainy zwrócone na Waszyngton. W Białym Domu zakończyło się spotkanie Trump-Zełenski
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Dyplomacja
Spotkanie w Białym Domu bez Polski. Rząd i prezydent przerzucają się odpowiedzialnością
Andrij Sybiha i Péter Szijjártó
Dyplomacja
Węgry o „oburzającym” ataku Ukrainy. Kijów: Poskarżcie się przyjaciołom w Moskwie
W raporcie o stanie praw człowieka w Polsce Departamentu Stanu pojawił się fragment o potraktowaniu
Dyplomacja
Amerykanie o prawach człowieka w Polsce: antysemityzm, migranci i ks. Olszewski
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski podczas czerwcowego spotkania w Hadze na marginesie szczytu NATO
Dyplomacja
Brak przedstawiciela Polski na kluczowych rozmowach dot. Ukrainy. Rzecznik MSZ zabrał głos
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie