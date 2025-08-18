Koniec rozmów w Białym Domu. Trump przerwał spotkanie, by zadzwonić do Putina

Aktualizacja: 18.08.2025 23:53 Publikacja: 18.08.2025 20:38
Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami
Foto: Reuters
Do Waszyngtonu przybyli czołowi przedstawiciele Europy: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Dołączyli do Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, którzy rozmawiali wcześniej, a którym towarzyszyli wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannicy Steve Witkoff i Keith Kellogg, a ze strony ukraińskiej – szef kancelarii Zełenskiego Andrij Jermak i minister obrony Rustem Umerow.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział podczas otwartej dla mediów części spotkania, że „droga [do pokoju] jest otwarta”, ale ostrzegł, że każde kolejne spotkanie powinno doprowadzić do zawieszenia broni.
Trump kwestionuje takie podejście, twierdząc, że nie potrzebował zawieszenia broni, aby zakończyć sześć wojen w sześć miesięcy, ale że powita je z zadowoleniem, jeśli będzie to konieczne.
Jednym głosem mówili europejscy liderzy o konieczności zawarcia długotrwałego i sprawiedliwego pokoju, a także o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także dla porządku politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezydent Finlandii Alexander Stubb przypomniał, że jego kraj ma własne historyczne doświadczenia z Rosją, a współcześnie – 1287-kilometrową granicę z tym krajem.
– Znaleźliśmy rozwiązanie w 1944 roku i jestem pewien, że w 2025 roku będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie, aby zakończyć rosyjską wojnę i osiągnąć trwały, sprawiedliwy pokój. Sytuacja jest bardzo trudna, ale właśnie dlatego tu jesteśmy – dodał Stubb.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer natomiast powiedział, że zgromadzeni przywódcy mogą dziś wieczorem „zrobić naprawdę ważny krok naprzód, historyczny krok” w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
– Kiedy mówimy o bezpieczeństwie, mówimy nie tylko o bezpieczeństwie Ukrainy, ale także o bezpieczeństwie Europy i Wielkiej Brytanii. Naprawdę czuję, że dzięki odpowiedniemu podejściu dziś po południu możemy poczynić realne postępy, zwłaszcza w kwestii gwarancji bezpieczeństwa – mówił Starmer.
Donald Trump i przywódcy państw europejskich i NATO w Białym Domu kontynuowali rozmowy, ale za zamkniętymi drzwiami. Najprawdopodobniej mówili m.in. o możliwości wprowadzenia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w stylu Artykułu 5 NATO.
Prezydent Donald Trump przerwał rozmowę z europejskimi liderami, aby wykonać telefon do Władimira Putina. Poinformował o tym niemiecki dziennik Bild, dodając, że rozmowa ma być potem kontynuowana.
Trump zapowiadał wcześniej, że będzie rozmawiał z przywódcą Rosji, ale miało się to wydarzyć po zakończonych rozmowach w Białym Domu.
NBC News poinformowała, że prezydent Ukrainy pozostanie w Waszyngtonie po zakończeniu spotkania Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami.
Rzecznik ukraińskiego przywódcy powiedział NBC: - Spotkanie się zakończyło, ale europejscy przywódcy i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozostają na razie w Waszyngtonie, aby kontynuować rozmowy, potencjalnie w innym formacie.
Wypowiedź ta pojawiła się po tym, jak Trump przerwał rozmowy, aby zadzwonić do Władimira Putina.
Celem tego spotkania było przede wszystkim wypracowanie wspólnego stanowiska zarówno wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jak i w zakresie przyszłości bezpieczeństwa Europy. Liderzy europejscy zamierzali udzielić zdecydowanego wsparcia Wołodymyrowi Zełenskiemu i podkreślić konieczność utrzymania amerykańskiego zaangażowania w obronę Ukrainy, z jednoczesnym naciskiem na realne gwarancje bezpieczeństwa. Po raz pierwszy od wybuchu wojny Europa i USA miały pokazać jedność oraz zorganizowane podejście do negocjacji pokojowych, którego oczekują od obu stron konfliktu.
Wspólne rozmowy miały również na celu znalezienie kompromisów, które pozwoliłyby zakończyć trwającą ponad trzy i pół roku wojnę, a zarazem zabezpieczyć interesy wszystkich stron oraz zagwarantować stabilizację europejskiego porządku bezpieczeństwa.
Do spotkania doszło kilka dni po rozmowach Trumpa i Putina, którzy spotkali się 15 sierpnia na Alasce. Na amerykańskiej ziemi rosyjski przywódca powitany został czerwonym dywanem, oklaskami Donalda Trumpa i wspólną podróżą prezydencką „bestią”.
Po trzygodzinnych rozmowach Putin nie tylko nie ogłosił zawieszenia broni, ale raz jeszcze odwołał się do konieczności „rozwiązania historycznych źródeł konfliktu”, co według Kremla oznacza „denazyfikację” Ukrainy, jej demilitaryzację i faktycznie pozbawienie suwerenności w sprawach zagranicznych i wojskowych. Wspomniał także o konieczności stworzenia „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”, przez co Moskwa ma na myśli m.in. wycofanie amerykańskich wojsk z flanki wschodniej NATO.
